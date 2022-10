Anna Knake SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Zugegeben: Ich komme gar nicht aus dem Ländle, sondern aus Oberbayern. Zum Studieren hat es mich nach Erlangen verschlagen: im Bachelor erst ganz klassisch Medienwissenschaften und im Master Medien - Ethik - Religion mit dem Schwerpunkt Islam. Zwischendrin konnte ich auch ein halbes Jahr an der Universidad de Costa Rica studieren.

Seit meinem ersten Semester stand ich außerdem bei unserem Campusradio funklust vor dem Mikro und manchmal auch vor der Kamera.

Mein Praxissemester durfte ich beim SWR absolvieren, genauer gesagt bei SWR Heimat und den Digitalen Formaten BW. Nach fünf Monaten war klar: Hier möchte ich bleiben!

Patou hat sich seinen Traum erfüllt: den eigenen Friseursalon in Stuttgart

#WoVolo

Vom Main bis zum Limpurger Land, von Hohenlohe bis zum Kraichgau: meine Regionalstationen werde ich im Studio Heilbronn verbringen. Als Reporterin vor Ort freue ich mich vor allem darauf, nahe bei den Menschen zu sein und die journalistische Theorie gleich in die Praxis umsetzen zu können. Genauso gespannt bin ich auf die anderen Stationen und Projekte während des Volontariats.

#JaVolo

Musik an, Welt aus — am liebsten beim Joggen. Danach verbringe ich jede freie Minute mit meinen Freund:innen; was genau wir unternehmen, ist dann egal. Wenn mir mal nach Me-Time ist, spiele ich am liebsten Gitarre oder schaue mir Dokus über Lateinamerika an.

#NeinVolo

Nasse Schuhe und Socken!

#DasWarVoloNix

Für meinen ersten Radiobeitrag bin ich als frischer Ersti zu einer Ausstellung über Nüsse gefahren. Ganz motiviert bin ich mit der Leiterin durch die Ausstellung gelaufen und habe sie anschließend interviewt. Allerdings hatte ich wohl das Mikro noch nicht wirklich verstanden, und statt die Aufnahme bei den wichtigen Teilen zu starten, habe ich sie immer wieder gestoppt...

#ZumVolo

Ganz klar, Mate!