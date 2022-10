Aida Amini SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Aufgewachsen bin ich in der schönen Südpfalz. Für das Studium musste ich weg und bin in Köln gelandet. Nach einem Auslandsaufenthalt in Saragossa und Stationen bei der Deutschen Welle, Kölncampus, Kölner Stadt-Anzeiger und WDR Cosmo bin ich für den Master wieder zurückgegangen in die Heimat nach Mannheim. Dort habe ich zum ersten Mal SWR-Luft im Studio Ludwigshafen geschnuppert und aus der Region berichtet. Mit dem Master in der Tasche habe ich mich dann um Social Media bei SWR2 Wissen und W wie Wissen gekümmert.

#WoVolo

Meine Regionalstation werde ich im Studio Tübingen verbringen. Dort berichte ich live von der Schwäbischen Alb bis hin zum Schwarzwald. Darüber hinaus freue ich mich auf weitere Stationen im ganzen Sendegebiet und in der ARD.

#JaVolo

BookTok, Rodger Cleye-Memes, Kaffee, Yoga und Spinning.

#NeinVolo

Halsschmerzen und Digital Detox. Ohne Smartphone, ohne mich.

#DasWarVoloNix

Als ich 13 Jahre alt war, schwänzte ich die Schule, um Justin Bieber vor einem Radiosender zu treffen. Blöd nur, dass die kerngesunde Aida abends im Fernsehen zu sehen war – als Fangirl im RTL-Interview.

#ZumVolo

Mein absolutes Lieblingsgetränk ist Wasser! Es gibt für mich nichts Geileres als Wasser. Ganz wichtig: Das Wasser muss still sein. Am besten schmeckt mir das Leitungswasser aus Germersheim. Es hat einen süßlichen und erfrischenden Geschmack.