Leon Vucemilovic SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Der Südwesten ist für mich schon ein Stück weit die große weite Welt, denn bisher habe ich immer in NRW gewohnt. Nach dem Abi in meiner kleinen Heimatstadt Wetter (Ruhr) habe ich in Bochum und in Dortmund studiert. Bin also richtig rumgekommen. Erst gab es Wirtschaft und dann Wirtschaft und Journalismus. Nach verschiedenen Praktika und Studentenjobs (auch mal bei einer Bank oder einem Industrieunternehmen) bin ich jetzt beim Journalismus gelandet.

#WoVolo

Einklich kommich ja aussem Pott, aber Ludwigshafen ist auch ganz nett. Da und in der Südpfalz bin ich für euch auf Achse und berichte, was so los ist. Judith Hüwelmeier ist auf der anderen Rheinseite (Mannheim) gelandet und behauptet, sie hätte die schönere Stadt erwischt. Alles leere Worte.

#JaVolo

Wenn ich gerade keine spannenden Beiträge produziere, habe ich meistens nette Menschen um mich rum. Egal, ob wir zusammen rausgehen, uns gut unterhalten oder zusammen Sport machen (ja, Darts zählt), ich bin überall dabei. Wenn ich alleine bin (und keiner meckert) spiele ich Dudelsack oder ich lese ein nettes Buch.

#NeinVolo

Jeder Bahnfahrer wird mir Recht geben, wenn ich sage, dass ausfallende Züge eine große Plage sind. Am schlimmsten ist das morgens, wenn man extra für den Zug früh aufgestanden ist. Schlechtes Essen ist auch immer unangenehm. Ach ja, und Schalke geht natürlich gar nicht, ganz klar.

#DasWarVoloNix

Habt ihr schon mal versucht, an einem Montagvormittag eine Umfrage mit „nur jungen Leuten“ irgendwo am Stadtrand von Witten zu machen? Ich sage euch: Lohnt sich nicht. Streng nach Anweisung bin ich natürlich zum „Fußweg neben dem Edeka-Parkplatz“ gelatscht. Lief super. Irgendwann musste ich dann 65-Jährige als „jung“ definieren, um überhaupt noch fertig zu werden.

#ZumVolo

Frisch gepresste Säfte sind immer gut. Ansonsten geht auch Tee immer (außer Pfefferminz).