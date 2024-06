per Mail teilen

Einmal in den Beruf als Mediengestalter*in reinschnuppern und ein Medienunternehmen hinter den Kulissen kennenlernen? Der SWR macht es möglich! Sechs Schülerinnen und Schüler durften im Rahmen ihres BOGY-Praktikums wertvolle Einblicke in das Berufsbild Mediengestaler*in gewinnen. Welche Bereiche sie neben Hörfunk, Studio- und Postproduktion durchlaufen haben und warum sie sich für ein Praktikum beim SWR entschieden haben, verraten sie in diesem Video.