Das SWR Messeradio auf der CMT in Stuttgart

Der SWR macht Radio auf der CMT 2024 in Stuttgart - jeden Tag live von 15 bis 16 Uhr.

Live von der Atriumsbühne bei der CMT 2024 in Stuttgart: Direkt am Eingang Ost der Messe macht der SWR Radio vor Ort - an jedem Öffnungstag (13. bis 21. Januar), jeweils von 15 bis 16 Uhr.

Den übrigen Tag über hören Sie hier das Programm von SWR1 Baden-Württemberg.