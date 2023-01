SWR Messeradio mit Yannick Mai

per Mail teilen

Sendungsthemen: So war die CMT 2023, traditionelle Gesänge aus der Mongolei, der letzte Koffer wird gepackt.

In der letzten Radiosendung live von der Atriumsbühne zieht Yannick Mai gemeinsam mit dem Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth ein Fazit der CMT 2023. Auch die Besucher:innen kommen dabei zu Wort und berichten von Ihren Eindrücken. Auch in der letzten Sendung wird wieder der Koffer gepackt. Dieses Mal von Helena Stössel, mit einem Kanga aus Tansania, einem Anti-Stressball und einem Maori-Steinwerkzeug aus Neuseeland. Das Partnerland der CMT die Mongolei schließt die heutige Sendung in Person von den zwei Schwestern Badamkhorol Samdandamba und Badamkhand Samdandamba mit einem traditionellen Urtiin-Duu-Gesang.