Wir bauen an der Zukunft der ARD mit Fokus auf die junge Zielgruppe. Du hast Lust, Formate für die Zielgruppe der 25-40-Jährigen in Mediathek, Audiothek und für das ARD-Programmportfolio zu gestalten und weiterzuentwickeln?Dann komm in unser Team!









DEINE AUFGABEN Du konzipierst in einem kleinen senderübergreifenden Team Strategien zur Stärkung junger Formate im ARD-Programmportfolio und setzt diese gemeinschaftlich um

Du identifizierst junge Talente aus dem Audio- und Videobereich bzw. Social-Media und erarbeitest, zusammen mit dem SWR- Köpfe-Management und Talentnetzwerk Strategien, diese langfristig an die ARD zu binden

Du arbeitest vernetzt mit den zentralen Einheiten von Mediathek, Audiothek sowie den ARD-weiten Koordinationen, Kompetenzzentren und Netzwerken und den inhaltlich steuernden Einheiten im Audiobereich zusammen

Du bist zentrale Ansprechperson für Redaktionen, um deren Talente gemäß der ARD-Köpfe-Strategie für das Alterssegment der 25- bis 40-Jährigen im ARD-Portfolio erfolgreich zu platzieren und weiterzuentwickeln DEIN PROFIL Du hast ein abgeschlossenes Studium und/oder eine journalistische Ausbildung oder für den Job passende Berufserfahrung

Du kennst Dich im ARD-Programmportfolio gut aus und hast idealerweise auch schon Erfahrungen im Talente- bzw. Köpfe-Management

Du hast ein ausgezeichnetes Gespür für junge Formate und Talente und kennst den Markt für die junge Zielgruppe

Du hast Erfahrung im vernetzten Arbeiten und bist vertraut mit den Strukturen der ARD, insbesondere den Jungen Programmen, ARD-Audiothek und ARD-Mediathek

Du arbeitest gerne in einem Team und hast Spaß daran, gemeinsam kreative Lösungsansätze zu entwickeln ECKDATEN Ausschreibungsnummer FM2025-0004 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum 1. März 2025 Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Dauer von 1 Jahr (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden, hybrides Arbeiten möglich Kontakt im Bereich Jennifer Buss, jennifer.buss@swr.de Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, mario.wirth@SWR.de WAS WIR BIETEN Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt. VIELFALT IM SWR Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung. DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN? Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen an die E-Mail: jennifer.buss@swr.de