Wir bauen an der Zukunft der ARD mit Fokus auf die junge Zielgruppe. Du hast Lust, Formate für die Zielgruppe der 25-40-Jährigen in Mediathek, Audiothek und für das ARD-Programmportfolio zu gestalten und weiterzuentwickeln?Dann komm in unser Team!









AUFGABEN Du organisierst und koordinierst alle Büroabläufe des ARD Netzwerks Junge Angebote

Für diverse SWR- und ARD-Sitzungen übernimmst du selbstständig Terminplanung und Fristenüberwachung

Du erstellt Protokollentwürfe

Du unterstützt organisatorisch und administrativ bei allen anfallenden Tätigkeiten PROFIL Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Berufsausbildung und/oder entsprechende Berufserfahrung

Die Tools zu kollaborativer Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg sind dir vertraut

Du hast eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe, ein ausgeprägtes Organisationstalent und kannst unter Zeitdruck eigenständig und zuverlässig arbeiten ECKDATEN Ausschreibungsnummer 044-2025 SWR Laufbahn Redaktionsassistent / Redaktionsassistentin (w/m/d) Eintrittsdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet bis 29. Februar 2028 (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart Festanstellung Standort Baden-Baden, hybrides Arbeiten möglich Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, mario.wirth@SWR.de WAS WIR BIETEN Zeitgemäße, lebensphasenorientierte Arbeitszeit-, Arbeitsort- und Zeitkontenmodelle sowie weitere attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

Die Stelle ist teilbar. VIELFALT IM SWR Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung. DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN? Jetzt online bewerben