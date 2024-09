In der Abteilung Multimediale Landespolitik Baden-Württemberg entstehen aktuelle landespolitische Beiträge für alle Ausspielwege des SWR, also für Web und Social Media, fürs Fernsehen und fürs Radio. Außerdem entsteht in der Abteilung das wöchentliche politische Debatten- und Reportageformat Zur Sache Baden-Württemberg. Erfüllst du viele unserer Kriterien? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung.

DEINE AUFGABEN Du recherchierst und erstellst landespolitischen Exklusivcontent für alle Ausspielwege des SWR und beobachtest das landespolitische Geschehen in Baden-Württemberg

Du erstellst sehr gut recherchierte, längere Magazinbeiträge für Zur Sache BW und hast dafür bereits eine eigene Autorenhandschrift entwickelt

Du beherrschst die formatgerechte Berichterstattung und Kommentierung für das SWR Fernsehen ebenso wie für die digitalen Ausspielwege und alle Hörfunkwellen des SWR und der ARD

Die multimediale Themenplanung für die aktuelle Berichterstattung, für die hintergründige und investigative Recherche bei Zur Sache sowie Einsätze als CvD gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben

Du hast Spaß daran, eine anspruchsvolle landespolitische Magazin- und Diskussionssendung inhaltlich und formal zu gestalten, Gesprächsgäste zu recherchieren, Diskussionen im Studio inhaltlich vorzubereiten und übergreifend auf allen Ausspielwegen weiterzudenken

Du übernimmst gerne Sonderprojekte wie Wahlberichterstattung oder Themenschwerpunkte und hast Spaß daran, auch mal neue Wege zu gehen DEIN PROFIL Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine journalistische Ausbildung und/oder journalistische Berufspraxis als Redakteur*in und Autor*in von Nachrichten- und Magazinbeiträgen mit politischen und gerne auch investigativen Inhalten

Du bist multimedial fit und kennst dich mit Web- und Social-Formaten ebenso aus wie mit der Gestaltung und Recherche von Fernsehnachrichten und längeren Magazinfilmen

Du hast eine hohe Nachrichtenaffinität, bringst Erfahrung im Bereich Nachrichten/Aktualität sowie in multimedialer Berichterstattung mit und beherrschst bundes- und landespolitische Berichterstattung

Idealerweise hast du schonmal für eine Gesprächssendung gearbeitet und kennst dich mit Gästeakquise, der Zusammenstellung von Gästepanels sowie der Gesprächsvorbereitung aus

Teamfähigkeit, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit sind für dich selbstverständlich

Ausschreibungsnummer FM2024-0095 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Dauer von einem Jahr (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Stuttgart Bewerbungsschluss 6. Oktober 2024



