Wir dienen der Gesellschaft. Wir hören den Menschen zu. Wir stehen für lebendige Demokratie und solidarisches Zusammenleben. Wir bieten mit unseren unabhängigen Angeboten allen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit.

DEINE AUFGABEN

Du schreibst News, die die Generation Z nicht zum Einpennen findet – vorwiegend für Web und Apps

Dafür wählst du Themen aus den Bereichen Musik, Politik, Sport, Gaming, Fashion, Netztrends und Serien/Filme aus und setzt sie unterhaltsam und mit engem Bezug zur Lebenswelt junger Menschen um

Du bereitest die Themen auch als Videos und für unsere Social-Media-Accounts plattformgerecht auf – auch mal im Radio zu hören zu sein, schließt du auch nicht aus

Du übersetzt auch komplexere Sachverhalte in einfache und verständliche Sätze

Außerdem hast du die Kommentare der User*innen im Blick und bist mit ihnen in Kontakt

Gemeinsam im Team überlegst du dir Verbesserungsmöglichkeiten für unseren Content und neue Umsetzungsformen für Social Media

DEIN PROFIL

Du bist im Internet und auf Social-Media-Plattformen zuhause

Idealerweise liebst du Musik, weißt alles über die relevanten Stars, kennst dich erstklassig im Sport aus, bist süchtig nach Serien, bist ein Gaming-Nerd oder du beschäftigst dich leidenschaftlich gerne mit Lifestyle-Themen, die die Generation Z umtreiben

Videos hast du auch schon erstellt und mit einem Schnittprogramm gearbeitet, z. B. mit Adobe Premiere – oder zumindest traust du dir zu, dich schnell einzuarbeiten

Du arbeitest gerne kreativ im Team und kannst unter Zeitdruck schnell und zuverlässig arbeiten. Du hast kein Problem damit, zu wechselnden Tageszeiten oder auch mal am Wochenende zu arbeiten

Du hast schon für eine Online-Redaktion gearbeitet oder vergleichbare Erfahrungen gemacht, vielleicht auch schon erste Führungserfahrung; vielleicht hast du auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium und/oder eine journalistische Ausbildung

Du kannst dich für unsere Mission begeistern, ein News-Angebot zu machen, das so gut zur Generation Z passt, wie kein anderes und engagierst dich mit Herzblut

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2024-0039 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum 15. Juni 2024 Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Dauer von einem Jahr (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden, hybrides Arbeiten möglich Kontakt im Bereich Sabrina Ehret-Hunn, Mario Demuth, jobs@DASDING.de Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, 0711 929 12443

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?

Schick uns jetzt die klassischen Bewerbungsunterlagen gerne mit Arbeitsproben an jobs@DASDING.de. Damit wir Dich noch besser kennenlernen, kannst Du uns zusätzlich gerne eine Instagram Story von Dir schicken, in der Du Dich vorstellst, Du kannst auch ein YouTube-Video machen oder Deinen Lebenslauf per TikTok-Tanz präsentieren. Wir sind gespannt!