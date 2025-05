per Mail teilen

DAS ERWARTET DICH

In der Abteilung "Multimediale Landespolitik Baden-Württemberg" entstehen aktuelle landespolitische Beiträge für alle Ausspielwege des SWR, also für Web und Social Media, fürs Fernsehen und fürs Radio. Außerdem entsteht in der Abteilung das wöchentliche politische Debatten- und Reportageformat Zur Sache-Baden-Württemberg. Wir suchen für beide Redaktionen eine*n erfahrene*n und kreative Journalist*in. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, wenn Du möglichst viele dieser Kriterien erfüllst:

Du hast Spaß daran, landes- und gesellschaftspolitische Themen zu recherchieren und faktensicher, interessant und kreativ aufzubereiten

Du erstellst ebenso sehr gut recherchierte, filmisch attraktiv umgesetzte längere Fernseh-Magazinbeiträge für Zur Sache BW und hast dafür bereits eine eigene Autorenhandschrift entwickelt

Du übernimmst auch mal Sonderprojekte wie Wahlberichterstattung oder Themenschwerpunkte und hast Spaß daran, neue Wege zu gehen

Du schaust über den Tellerrand und legst Wert auf redaktionsübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere mit den Onlinenachrichten, den Fachredaktionen und den SWR-Studios in Baden-Württemberg

DAS BRINGST DU MIT

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine journalistische Ausbildung und/oder bereits Erfahrung als Autor*in von Nachrichten- und Magazinbeiträgen mit politischen und gerne auch investigativen Inhalten

Du bist multimedial fit und kennst dich mit Web- und Social-Formaten ebenso aus wie mit der Gestaltung und Recherche von Fernsehnachrichten- und längeren Magazinfilmen.

Du hast eine hohe Nachrichtenaffinität, bringst Erfahrung im Bereich Nachrichten/Aktualität sowie in multimedialer bundes- und landespolitischer Berichterstattung

Du kennst dich sehr gut aus in den Themen, die aktuell in Baden-Württemberg diskutiert werden, denkst Themen auch mal neu und bist in der Lage, sie zeitgemäß und formatgerecht zu erzählen, Landes- und bundespolitische Themen und Akteure sind dir vertraut bzw du bist bereit, dich schnell dort einzuarbeiten

Du bist möglichst livesicher, außerdem kreativ und stilsicher - für Social Media ebenso wie fürs klassische Fernsehen

Du bist mit den gängigen Recherchetools sowie mit Openmedia, VPMS, Sophora, DIGAS bestens vertraut oder bereit, dir diese Tools schnell anzueignen

Du erfüllst noch nicht alle beschriebenen Anforderungen? Überzeuge uns von deinem Potenzial und bewirb dich trotzdem!

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer 129-2025 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum 1. September 2025 Befristung unbefristet Beschäftigungsart Festanstellung Standort Stuttgart Bewerbungsschluss 2. Juni 2025 Kontakt im Personalmanagement Christine Schillinger, christine.schillinger@SWR.de

Die Stelle ist teilbar.

