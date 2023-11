per Mail teilen

IHRE AUFGABEN

Sie unterstützen uns bei der Vorbereitung, Organisation, Abwicklung und Betreuung sowie bei weiteren vielfältigen Aufgaben des SWR Doku Festivals 2024 und der Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises

Sie unterstützen die Recherche, das Verfassen und die Lektorierung von Texten für die Webseite und das Programmheft

Sie bringen sich bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO), insbesondere beim Verfassen von Teasern mit relevanten Keywords, mit ein

Sie unterstützen uns bei der Einholung von Biografien, Fotos und Fotorechten

Sie wirken bei der Konzeption und der Umsetzung des SWR Doku Festivals mit

Sie identifizieren Film-Zielgruppen und unterstützen diverse Marketingmaßnahmen

IHR PROFIL

Studium im Bereich Film / Medien, BWL und/oder Marketing, Kommunikation

Sie bringen ein großes Interesse an Dokumentarfilmen und deren Themen mit

Sie besitzen große Sicherheit in Orthografie und Zeichensetzung und haben gute Kenntnisse in MS Office

Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, eine engagierte und selbstständige Arbeitsweise, Kreativität, Flexibilität, Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Ausdauer aus

Bitte legen Sie in einem einseitigen Freitext dar, was Sie am Dokumentarfilm fasziniert und warum Sie beim SWR Doku Festival Ihr Praktikum machen möchten

Wir können ausschließlich Bewerbungen von Studierenden berücksichtigen, bei denen es sich um ein Pflichtpraktikum handelt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung unter der Anlage „Nachweis Pflichtpraktikum“ einen entsprechenden Nachweis Ihrer Universität/ Hochschule bei, der insbesondere Auskunft über die Mindestdauer des Pflichtpraktikums gibt. Gewünscht ist eine mindestens viermonatige Praktikumsdauer. Zudem benötigen wir eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung.

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer PP-502-2024 SWR Laufbahn Praktikant / Praktikantin (w/m/d) im Bereich SWR Doku Festival 2024 Eintrittsdatum 1. März 2024 Dauer des Praktikums 4 bis 6 Monate Vergütung Das Praktikum wird vergütet Standort Stuttgart Bewerbungsschluss 30. November 2023 Kontakt im Bereich Petra Petrossian, petra.petrossian@SWR.de

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten.

VIELFALT IM SWR

Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

