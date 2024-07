Wir dienen der Gesellschaft. Wir hören den Menschen zu. Wir stehen für lebendige Demokratie und solidarisches Zusammenleben. Wir bieten mit unseren unabhängigen Angeboten allen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit.

DEINE AUFGABEN

Unser Ziel mit diesem Praktikum ist es, dir einen ersten Einblick in die Bandbreite der multimedialen Arbeitsweisen der Hörfunkproduktion und des Sendebetriebes zu geben. Dein Haupteinsatzbereich wird die E- und U-Musikproduktion sein. Du wirst aber auch Einblicke in die Hörspielproduktion und den Hörfunk Sendebetrieb erhalten. Du bist Teil unseres Teams und wirst unsere Toningenier:innen bei aufwändigen Produktionen in den eigenen Studios, der Liederhalle oder bei Außenübertragungen unterstützen. Wir bieten dir ein professionelles Umfeld, in dem du viele praktische Erfahrungen für eine spätere Tätigkeit als Toningenier:in sammeln kannst.

DEIN PROFIL

Studium der Medientechnik, Audiovisuelle Medien oder einem vergleichbaren Studiengang

Grundkenntnisse im Bereich Ton- und Bildtechnik

Grundkenntnisse im Bereich IT-Technik

Verantwortungsbewusste und selbständige Arbeitsweise im Team im Rahmen der Aufgabenstellung, Interesse und Engagement auch bei komplexen Produktionen

Bereitschaft zur felxiblen Arbeitszeit

Wünschenswert ist ein Führersechein der Klasse B und die Bereitschaft, Dienstwagen zu fahren

Wir können aussschließlich Bewerbungen von Studierenden berücksichtigen, bei denen es sich um ein Pflichtpraktikum handelt. Bitte füge deiner Bewerbung einen entsprechenden Nachweis deiner Universität/ Hochschule bei, der insbesondere Auskunft über die Mindestdauer des Pflichtpraktikums gibt. Außerdem benötigen wir eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung.

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer PP-610-2025 SWR Laufbahn Praktikant / Praktikantin (w/m/d) für die Abteilung Produktions- und Sendestudios im Bereich Audio Eintrittsdatum 1. März 2025 Dauer des Praktikums 6 Monate Vergütung Das Praktikum wird vergütet Standort Stuttgart Bewerbungsschluss 30. November 2024

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten.

VIELFALT IM SWR

Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?

