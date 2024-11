per Mail teilen

SWR3 – ein Programm des SWR. SWR3 ist mehr als ein großes erfolgreiches Popradio. Wir sind mit unserem Content auf allen relevanten Plattformen: mit schneller Information, News und Service. Mit der besten Comedy, mit aktuellen Hits. SWR3 steht auch für unvergleichliche Events und Aktionen. SWR3 ist das Radio Nr. 1.



Wir suchen engagierte Menschen, die unser Team verstärken.

DEINE AUFGABEN

Es erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld in einem dynamischen und engagierten Team. Du hast die Möglichkeit, an innovativen Projekten mitzuwirken, neue Ideen aktiv einzubringen und die Chance, flexibel an zukunftsweisenden Audio-Projekten zu arbeiten.

Du planst, koordinierst und setzt Podcast-Projekte um

Du hast redaktionelle Verantwortung für die Content-Planung und Qualitätssicherung von Audioproduktionen und erstellst begleitend die Social-, Video-Assets und Artikel für Webangebote

Du arbeitest mit verschiedenen Abteilungen zusammen und kommunizierst mit diesen (z. B. Redaktion, Marketing, Technik) für eine erfolgreiche Umsetzung der Produktionen

Du erarbeitest und implementierst Strategien zur Reichweitensteigerung und Zielgruppenansprache

Monitoring und Evaluation der Performance von Podcasts und digitalen Inhalten gehören zu deinen Aufgaben

Du arbeitest aktiv bei der Entwicklung neuer Formate und Projekte mit

DEIN PROFIL

Du hast idealerweise ein angeschlossenes Studium und/oder eine journalistische Ausbildung

Du hast nachweisbare Erfahrung im Bereich Audioproduktion, idealerweise mit einem Fokus auf Podcasts

Du hast Kompetenzen in der Projektplanung und im -management, hast einen strukturierten Arbeitsstil, kannst komplexe Projekte eigenverantwortlich steuern und hast Erfahrung in der Zusammenarbeit interdisziplinärer Teams

Eine hohe Affinität zu digitalen Medien und ein gutes journalistische Verständnis für aktuelle Entwicklungen im Bereich Podcasts und Audioinhalte zeichnen dich aus

Du arbeitest teamorientiert, bist kreativ, kommunikationsstark und hast Innovationsfreude bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2024-0131 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Dauer von einem Jahr (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden, hybrides Arbeiten möglich Kontakt im Bereich Maria Gerhards, bewerbung@SWR3.de Kontakt im Personalmanagement Katja Conte, 0711 929 13587

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?

Bitte füge deiner Bewerbung Links zu deinen Arbeitsproben bei (Artikel, Posts, Videos). Schreibe uns auch, warum du zu SWR3 möchtest. Sende alles unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an: Maria Gerhards ─ SWR3 Programm-Managerin.

Bitte sende deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail.