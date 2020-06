Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Nachdem in den vergangenen Wochen zahlreiche Messen abgesagt werden mussten, lädt der SWR nun zur ersten virtuellen Schülermesse ein.

Der SWR ist eines der größten und modernsten Medienunternehmen im Südwesten. Ausbildung hat bei uns einen besonderen Stellenwert, deshalb veranstalten wir am

25. Juni 2020 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr unsere erste virtuelle Schülermesse.

Vom Handwerk bis zur Informatik, von der Technik bis zur Verwaltung – der SWR bietet mehr als 25 Ausbildungen in unterschiedlichsten Bereichen an.

Klick dich durch unsere Bildergalerie und erfahre mehr über die einzelnen Ausbildungsberufe und duale Studiengänge beim SWR:

Neben zahlreichen Ausbildungsberufen bieten wir aber auch spannende Volontariate und Trainee Programme an:

In einem virtuellen Messezentrum informiert der SWR an diesem Tag über sein vielfältiges Angebot an Ausbildungen, Dualen Studiengängen und Volontariaten. Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern können den SWR an virtuellen Messeständen kennenlernen und sich mit unseren Ausbilder*innen oder unseren Auszubildenden im Chat live austauschen.

In der virtuellen Messeumgebung erhalten die Teilnehmer*innen authentische Einblicke in die SWR Ausbildungswelt, z. B. durch kurze Ausbildungsclips, Animationsvideos, Arbeitgeberpräsentation und vielem mehr...

Wann? 25. Juni 2020 von 10 bis 16 Uhr Wo? Die Teilnahme erfolgt vom PC Wie? Die Anmeldung erfolgt über den Registrierungslink "Jetzt anmelden" Zielgruppe: Für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern Zentrale Themen: Vorstellung der Ausbildungsberufe beim SWR, Einblicke in die SWR Ausbildungswelt durch Animationsvideos, Ausbildungsfilme und vielem mehr..

Wie können Interessierte bei der virtuellen Schülermesse teilnehmen?

Ganz einfach:

Registrieren – einloggen – loslegen.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten die Teilnehmer*innen einen exklusiven Zugang, der das Betreten des virtuellen SWR Messegeländes am 25. Juni 2020 ab 10 Uhr ermöglicht.

Vier Gründe warum Du teilnehmen solltest

1. Entdecke den SWR in all seiner Vielfalt SWR SWR / istock Die virtuelle Schülermesse zeigt dir das breite Ausbildungsangebot auf, welches der SWR bietet - ganz ohne Fußmarsch. Wusstest du, dass in einem Medienunternehmen nämlich auch Köche, Elektroniker und vieles mehr gefragt sind? 2. Mach es zu deiner Messe! SWR, Gundula Krause Wir stellen dir Angebote zur Verfügung und du schaust, was dich interessiert. So kannst du dir deinen virtuellen Messetag selbst gestalten. 3. Online Networking istock / SWR Die virtuelle Schülermesse des SWR ermöglicht es dir, mit Ausbilder*innen und Auszubildenden zu chatten. So erhältst du viele wichtige Informationen aus erster Hand und knüpfst direkt Kontakte. 4. Noch unsicher, in welche Richtung es gehen soll? SWR SWR / istock Gewinne Einblicke in eines der größten Medienunternehmen des Südwestens und finde mit dem SWR Berufetest heraus, welche Ausbildung zu dir passt.

Weitere Infos für Lehrer*innen: Sie sind Lehrer*in und haben Fragen dazu, wie Sie mit Ihrer Schulklasse an der virtuellen Schülermesse teilnehmen können? Oder Sie sind für die Berufsorientierung an Ihrer Schule zuständig und benötigen mehr Informationen? Dann treten Sie gerne mit uns in Kontakt: personalmarketing@SWR.de

Anregungen für Lehrer*innen

