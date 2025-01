Dein Talent. Deine Heimat. Deine Woche der Berufsorientierung.

Du interessierst dich für Medienberufe, weißt aber noch nicht, was es da so alles gibt? Du bist noch in der Schule und möchtest in deinem Schulpraktikum den SWR und seine Berufswelt kennenlernen?

Dann bist du hier genau richtig. Der SWR bietet dir eine Woche lang Einblicke in die verschiedensten Bereiche und Ausbildungsmöglichkeiten innerhalb eines öffentlich-rechtlichen-Medienunternehmens. 📍 Eventhinweise Datum: Montag, 7. April 2025 - Freitag, 11. April 2025 Beginn: 9:00 Uhr

Ort: Funkhaus Stuttgart, Neckarstr. 230, 70190 Stuttgart Programm: Spannende Einblicke in die Medienwelt des SWR.

Eingeladen sind Schüler und Schülerinnen ab der 9. Klasse.



Bewerbungsschluss: 21. Februar 2025, 12 Uhr. 🗂️ Bewerbungsablauf Sende deine Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) sowie die Versicherungsbestätigung und die offizielle Praktikumsbescheinigung deiner Schule an folgende Mailadresse: SWR_Berufsorientierung@swr.de Wir haben nur eine begrenzte Zahl an Plätzen. Daher entscheidet ggf. das Los, wer dabei sein kann! 😉 Wir freuen uns auf deine Bewerbung!