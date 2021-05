per Mail teilen

Normalerweise sind Ausbildungsmessen gut besucht, Jugendliche können direkt mit Azubis und Ausbilder*innen ins Gespräch kommen. Doch da hat uns Corona bekanntlich einen Strich durch die Rechnung gemacht - keine Messen, kein Tag der offen Tür, keine SWR Besucherführungen.

Deshalb bringt der SWR die Messe zu den Jugendlichen nach Hause bzw. direkt ins Klassenzimmer. Bereits zum zweiten Mal findet die virtuelle Ausbildungsmesse des SWR für junge Menschen, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind, statt.

Die erste virtuelle Veranstaltung im Juni 2020 war ein voller Erfolg. Zahlreiche junge Menschen aus dem Sendegebiet und darüber hinaus nutzten die Möglichkeit, sich bei uns über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und den SWR als innovativen und nahbaren Arbeitgeber kennenzulernen.

Wann findet die nächste Ausbildungsmesse statt?

Die virtuelle Ausbildungsmesse ist ein Live-Event und findet am 17. Juni 2021 von 9 bis 16 Uhr statt.

An wen richtet sich die virtuelle Ausbildungsmesse?

Alle sind herzlich willkommen, den SWR als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber näher kennenzulernen. Speziell richtet sich die Messe an Schüler*innen und Studierende, die auf der Suche nach einer Ausbildung, einem dualen Studium oder einem Volontariat sind.

Neu! In diesem Jahr gibt es mehr Angebote speziell für Eltern, Lehrer*innen und Erziehungsberechtigte.

Wie können Interessierte an der virtuellen Ausbildungsmesse teilnehmen?

Ganz einfach: 👉 Registrieren – einloggen – loslegen 👈

Nach erfolgreicher Registrierung (natürlich kostenlos) erhalten Interessierte einen exklusiven Zugang, der das Betreten des virtuellen SWR Messegeländes ermöglicht.

Wie kann man sich die virtuelle Ausbildungsmesse des SWR vorstellen?

Nach einer kurzen Anmeldung mit Namen und E-Mail-Adresse kommt man am Live-Tag auch schon in die Eingangshalle des SWR. Mit der Maustaste kann man zu einigen Stationen laufen, wie zum Beispiel zum Informationsstand. Dort steht unser Video-Avatar für alle Fragen rund um die Messeumgebung zur Verfügung.

Die Nutzer*innen können in das Messekino gehen und sich exklusive und informative Videos aus der SWR Ausbildungswelt ansehen, wie zum Beispiel „Tipps und Tricks zur Bewerbung“ oder eine Präsentation über den SWR als Arbeitgeber, mit all seinen Benefits.

In der Messehalle können sich die Jugendlichen an den einzelnen Messeständen über die Ausbildung im SWR informieren. Dort warten auf die Messebesucher spannende Ausbildungsclips und Infomaterial, das zum Download zur Verfügung steht.

Ein Highlight ist die Live-Kommunikation mit unseren Ausbilder*innen und Azubis, die als Avatare in der Messehalle auf Interessierte warten und für Fragen via Chat-Funktion zur Verfügung stehen.

Drei Gründe, warum man sich unsere virtuelle Messe nicht entgehen lassen sollte

1. Entdecke den SWR in all seiner Vielfalt SWR SWR / istock Lerne den SWR in all seinen Facetten und Varianten kennen. Wusstest du, dass in einem Medienunternehmen nämlich auch Köche, Elektroniker*innen und vieles mehr gefragt sind? Wir zeigen dir, welche zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten es im SWR gibt - ganz ohne Fußmarsch. Die virtuellen Messe-Stände sind nur wenige Mausklicks voneinander entfernt. 2. Mach es zu deiner Messe! SWR, Gundula Krause Wir stellen dir Angebote zur Verfügung und du schaust, was dich interessiert. So kannst du dir deinen virtuellen Messetag selbst gestalten. 3. Noch unsicher, in welche Richtung es gehen soll? SWR SWR / istock Gewinne Einblicke in eines der größten Medienunternehmen des Südwestens und finde mit dem SWR Berufetest heraus, welche Ausbildung zu dir passt. Mittels Chat kommst du mit unseren SWR Azubis direkt ins Gespräch und bekommst Erfahrungen aus erster Hand.

Allgemeine Infos über den SWR als Ausbildungsbetrieb

Der SWR ist eines der größten und modernsten Medienunternehmen im Südwesten und fest in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verankert. Ausbildung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Vom Handwerk bis zur Informatik, von der Technik bis zur Verwaltung – der SWR bietet mehr als 20 Ausbildungen in den unterschiedlichsten Bereichen an.

Unsere Bildergalerie gibt einen Überblick über die einzelnen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge beim SWR:

Neben zahlreichen Ausbildungsberufen bieten wir aber auch spannende Volontariate und Trainee-Programme an, die ebenfalls bei der virtuellen Messe präsentiert werden:

Weitere Infos für Lehrer*innen

Sie sind Lehrer*in und haben Fragen dazu, wie Sie sich mit Ihrer Schulklasse in der virtuellen Messeumgebung umschauen können? Oder Sie sind für die Berufsorientierung an Ihrer Schule zuständig und benötigen mehr Informationen? Dann treten Sie gerne mit uns in Kontakt: Personalmarketing@SWR.de

Wir freuen uns auf deinen/Ihren virtuellen Besuch!

