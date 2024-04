per Mail teilen

🎬 Heute im Fokus: Thorsten Graf

Über mich Name: Thorsten Graf Ausbildungsbereich: Gebäudemanagement Standort Baden-Baden Kontaktdaten: E-Mail: Thorsten.Graf@SWR.de

Thorsten.Graf@SWR.de Telefon: 07221 929 23618

Wie sind Sie zum SWR gekommen?

Der SWR als Arbeitgeber hat mich schon immer sehr interessiert. So habe ich die Chance ergriffen und mich auf eine tolle Stelle hier in Baden-Baden beworben. Dass es damals geklappt hat, war natürlich eine riesen Freude.

Seit wann sind Sie Ausbildungsleiter?

Ich beschäftige mich intensiv seit 2022 mit der Ausbildung hier beim SWR.

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

In erster Linie die Menschen, die beim SWR arbeiten. Das Netzwerk an kompetenten Ansprechpartner*innen ist riesig, die Ausbildungsinhalte sind sehr durchdacht. Vorgesetzte und Auszubildende stehen eng in Kontakt und alle begegnen sich auf Augenhöhe. Das macht einfach Spaß.

Wie wichtig ist es für Sie die erste Anlaufstelle für die Azubis zu sein, wenn’s mal klemmt?

Sehr wichtig, da man als Ausbilder eine wertvolle Bezugsperson für die Azubis darstellt. Wir kennen die internen Abläufe sehr gut, können helfen, wenn es mal nicht so läuft und gerade als Team ist es wichtig, dass man sich vertrauensvoll austauscht und die Dinge wieder gemeinsam ins Lot bringt.

Ihr Tipp an unsere potenziellen Azubis für einen gelungenen Ausbildungsstart im SWR?

Neugierig sein und sich einfach freuen, was da so kommt. Informiert Euch über den Betrieb und die Bedingungen! Die Menschen beim SWR sind klasse und man hilft sich gegenseitig, wo es nur geht. Also Fragen, Fragen, Fragen und den Weg zur Kantine umgehend merken :)