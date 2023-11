per Mail teilen

🎬 Heute im Fokus: Saeid Sabzghabaei

Über mich Name: Saeid Sabzghabaei Ausbildungsbereich: Gebäudemanagement / Energie- und Gebäudetechnik Kontaktdaten: E-Mail: Saeid.Sabzghabaei@SWR.de

Saeid.Sabzghabaei@SWR.de Telefon: 0711 929 13258

Wie sind Sie zum SWR gekommen?

Nach 6 Jahren als Projektleitung (Gebietsleiter) bei der Hoch Tief AG habe ich 2007 einen Job gesucht, in dem ich meine erlernten Fähigkeiten als Elektroniker und Versorgungsingenieur in der Gebäudeausrüstung einsetzen kann. Nach Durchlaufen des Bewerbungsprozesses beim SWR habe ich im Februar 2008 als Fachbereichsleitung „Klimatechnik/Leitwarte“ meine Tätigkeit im Funkhaus Stuttgart aufgenommen. Seitdem habe ich einen vielfältigen, komplexen, abwechslungsreichen und sehr interessanten Arbeitsplatz in einem hervorragenden und agilen Team.

Seit wann sind Sie Ausbildungsleiter?

Seit Beginn meiner Tätigkeit beim SWR habe ich einige Diplomanden im Fachbereich betreut.

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

Das Lernen in einem modernen, kollegialen und leistungsfähigen Team mit hohem Wissenstand und Standards sowie der Einsatz der modernsten gebäudetechnischen Ausrüstung macht das sehr praxisnahe Studium zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Wie wichtig ist es für Sie die erste Anlaufstelle für die Azubis zu sein, wenn’s mal klemmt?

Mit der Ausbildung/dem Studium startet für junge Leute ein ganz neuer Lebensabschnitt. Der Schritt in die Berufswelt ist aufregend und mit vielen neuen Eindrücken verbunden: Der Tagesablauf, das Umfeld und die Regeln ändern sich.

Manche junge Menschen sind mit den neuen Herausforderungen überfordert und der Start in das Studium ist mit Problemen verbunden.

Mein Team und ich werden dem/der Studierenden mit allen Kräften zur Seite stehen und werden ihn/sie nicht nur beim Start, sondern auf seinem/ihrem gesamten Weg durch das Studium begleiten!

Ihr Tipp an unsere potenziellen Azubis für einen gelungenen Ausbildungsstart im SWR?

Freut Euch auf das duale Studium beim SWR und informiert Euch bei uns, über das, was Euch bei diesem Studium erwartet. Der Ausbilder und sein Team stehen sehr gerne für Eure Fragen zur Verfügung und freuen sich auf Eure Bewerbungen.