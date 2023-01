Fünf Arten zu Campen auf der CMT

Auf der CMT stehen circa 1.200 unterschiedliche Wohnmobile und Freizeitfahrzeuge. Bei so einer Menge ist es natürlich nicht so einfach, den Überblick zu behalten. SWR-Volontär Julian Rosenberger hat sich in den Messehallen ein paar ganz besondere Wohnmobile angeschaut. Vom fahrenden Büro, über ein Offroad-Mobil, hin zum selbstgebastelten Van und Luxus-Liner war alles dabei. Sehen Sie selbst, welche Art von Wohnmobil Ihnen am besten gefallen würde: