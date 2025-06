Trinkflasche mit Wasserfilter

per Mail teilen

Klein, aber oho! Unser heutiges WOW des Tages überzeugt, vor allem durch innere Werte.

In vielen Urlaubsländern sollte man das Wasser aus der Leitung besser nicht trinken. Man kauft dann Wasser im Supermarkt und schleppt es in den Camper oder in die Ferienwohnung. Gerade bei einem aktiven Outdoorurlaub ist die Wasserversorgung ein wichtiges Thema. Mal kurz zum Supermarkt gehen, ist dann nicht drin.

Eine Alternative: Diese schicke Flasche, mit der man so gut wie jedes verschmutzte Wasser filtern kann. Und das geht schnell: Also die Flasche hat ein Auffassungsvermögen von 800 ml und oben in den Filterbehälter passen 400 ml rein, und für diese 400 ml braucht man knapp 25 Sekunden.

Dreckiges Wasser rein 10-12 mal pumpen und schon hat man sauberes Wasser. SWR

CMT 2025 in Stuttgart: Öffnungszeiten und Tickets Die CMT ist vom 18. bis 26. Januar auf dem Stuttgarter Messegelände jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tageskarten unter der Woche kosten ab 15 Euro im Vorverkauf, am Wochenende ab 17 Euro.

Die Flasche wiegt rund 700 Gramm und kostet knapp 190 Euro. 1300 Liter schafft ein Filter, danach sollte man ihn tauschen. Ersatzfilter gibt es für rund 40 Euro. Wenn das Wasser stark verschmutzt ist, wird ein früherer Tausch empfohlen.