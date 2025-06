Ausgezeichnet - lernen goes digital

Janina Klotz ist Projektleiterin in der Personalentwicklung und verantwortlich für unsere digitale Lern- und Wissensplattform CAMPUS. Im Interview verrät sie uns, was ihre Arbeit ausmacht und welche Fähigkeiten man als Protjektleiterin mitbringen sollte.

Wo ist dein Platz im SWR?

Ich bin Janina Klotz und als Projektleiterin in der Personalentwicklung angesiedelt. Dort bin ich unter anderem für unsere digitale Lern- und Wissensplattform CAMPUS verantwortlich. Im Jahr 2017 haben wir mit dem Projekt begonnen. Die Plattform steht allen Mitarbeitenden des SWR und der SWR Media Services zu Verfügung. Sie ermöglicht zeitlich flexibles, selbstgesteuertes Lernen. Das Angebot ist jederzeit auch mobil und außerhalb des Firmennetzes erreichbar.

Mittlerweile ist der CAMPUS fester Bestandteil der Weiterbildungslandschaft im SWR. Was mich besonders freut: Vom eLearning Journal wurde CAMPUS mit dem eLearning AWARD 2019 in der Kategorie Lernkultur ausgezeichnet.

Was waren die Gründe für die Durchführung des Projektes?

Wir möchten unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich auch unabhängig von festgelegten Terminen fortzubilden. So müssen sie nicht auf einen Seminartag X warten, sondern können sich bereits selbständig auf den Lernweg machen. Außerdem möchten wir internes Wissen, welches bei uns vielfältig im SWR vorhanden ist, auf einer zentralen Lern- und Wissensplattform digital zur Verfügung stellen. Unsere Reporterinnen und Reporter beispielsweise sind sehr viel unterwegs. Deswegen soll das Wissen jederzeit und von überall aus abrufbar sein.

Welche Lernthemen und welche Lernformate werden im CAMPUS angeboten?

Das Angebot reicht von kleinen Lern-Nuggets und kurzen Videotutorials bis hin zu anderthalbstündigen E-Trainings. Je nachdem wie viel Zeit die Mitarbeitenden haben, können Sie wählen, wie tief sie in ein Thema einsteigen und wann sie gegebenenfalls weiter lernen wollen. Inhaltlich liegt der Fokus im Moment auf multimedialen Themen, etwa dem Schneiden von Webvideos, und auf Softwaretrainings rund um Office 365. Auch Soft-Skill Themen wie Zeitmanagement sind abrufbar. Das Angebot wird auf den Bedarf der Lernenden angepasst und stetig erweitert. Konzipiert und produziert werden die Lerninhalte größtenteils im SWR unter Einbindung der zuständigen Fachabteilungen.

Was macht deinen Job aus und welche Fähigkeiten sollte man als Projektleiterin in der Personalentwicklung mitbringen?

Ich bin total happy in einem tollen CAMPUS-Team zu arbeiten. Nach dem Motto „Team - Together we achieve more“, haben wir die Verantwortlichkeiten z.B. für Kommunikation oder Content-Pflege auf mehreren Schultern verteilt. Dabei ist meine Aufgabe als Projektleiterin die Fäden zusammenzuhalten und den Gesamtblick für die Weiterentwicklung der Plattform zu haben. Wir sind auch viel im Austausch mit Fachabteilungen aus dem Haus, um die Themen für den CAMPUS gemeinsam auszuarbeiten und z.B. Videotutorials zu erstellen. Da ist Kommunikations-und Überzeugungsfähigkeit gefragt. Außerdem hatten wir von Beginn an viel Gestaltungsspielraum, denn die Plattform wurde komplett neu für den SWR entwickelt. Die Wünsche der Kolleginnen und Kollegen umzusetzen und die technischen Möglichkeiten optimal ausnutzen, das macht großen Spaß!

Welche Erfahrungen nimmst du aus dem Projekt mit, bzw. inwiefern hat dich das Projekt persönlich weitergebracht?

Ich finde es klasse, wie die vielen verschiedenen Fachabteilungen – von Marketing, über Datenschutz und Personalrat bis hin zu Technik und Produktion – alle gemeinsam die Idee des CAMPUS entwickelt und ausgefeilt haben. Da gab es natürlich auch Stolpersteine und unterschiedlichste Interessen und Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Gemeinsam haben wir aber nie das große Ziel aus den Augen verloren und inzwischen eine Plattform etabliert, die viel positives Feedback erhält und zum digitalen Lernen genutzt wird. Das spornt mich an, den CAMPUS stetig weiterzuentwickeln.