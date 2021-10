wersindwir - Yasmin Claudia Gül

per Mail teilen

Mit der neuen Reihe #wersindwir wollen wir tiefere Einblicke in die SWR Welt geben und eine engere Verbindung zu unserer Community herstellen. Unsere Beschäftigten stellen sich vor

Name und Funktion

Yasmin Claudia Gül, Hauptsachbearbeiterin Personal

Kurzbio

Ich bin die Yasmin Gül, mit „Ypsilon“ und einem „l“ und die Claudia gehört auch zu mir. Stuttgarter Ostlerin, Deutsche und Türkin, prozentuell nicht messbar, beides trage ich in mir und beides bin ich gerne. An Heiligabend gibt´s bei mir Kartoffelsalat und Würschtle und zu Bayram Baklava und Çay. Mein Weg im SWR begann 1997 mit meiner Ausbildung zur Bürokauffrau. Nach verschiedenen Stationen, u. a. Personalbeschaffung, Chefsekretariat Personalchef und Honorarabrechnung bin ich seit 2014 in der Abteilung Personalmanagement im Bereich Mitarbeiter- und Bewerberservice tätig. Ich betreue einen definierten Bewerber- und Mitarbeiterstamm der Direktion Intendanz. Außerdem bin ich zusammen mit zwei Kolleginnen auch für die AT-Sachbearbeitung (außertariflich Angestellten im SWR) zuständig.

So arbeite ich für den SWR…

Mit Herz und Verstand im Zusammenspiel mit meiner Fach- und Sozialkompetenz.

3 Dinge, die ich am SWR als Arbeitgeber schätze...

Work-Life-Balance, Entwicklungschancen sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Vielfalt/ Diversität im Arbeitsleben ist wichtig, weil …

für mich zählt, was mein Umfeld (im privaten und beruflichen) im Herz und im Kopf hat und nicht welcher Religion, sexuellen Orientierung oder Herkunft angehört. Das ist der Schlüssel zum Erfolg und dadurch werden Brücken zueinander und Vorurteile/Ängste abgebaut. Das Leben wird in Farbe gelebt. Vielleicht einfach öfters die Augen und das Herz öffnen, Lahmacun (mit Zitrone) schmeckt genauso gut wie Linsen und Spätzle und in der Adventszeit sind Gutsle mit Çay unschlagbar.

Und wenn ich nicht im Dienst bin…

lese und backe ich gerne bzw. mache meine tägliche Laufrunde im Schlossgarten.