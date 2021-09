wersindwir - Alste Sohmer

Mit der neuen Reihe #wersindwir wollen wir tiefere Einblicke in die SWR Welt geben und eine engere Verbindung zu unserer Community herstellen. Unsere Beschäftigten stellen sich vor

Name und Funktion

Alste Sohmer, Redakteurin und Projektleiterin im SWR Marketing Baden-Württemberg

Kurzbio

Eine Friesin in Baden-Württemberg - „reingeschmeckt“ und meistens glücklich damit. „Ach läge Stuttgart doch am Meer“, seufze ich manchmal laut. Nach meinem Studium in Tübingen, bin ich als Journalistische Volontärin mit Schwerpunkt PR und Marketing im SWR gestartet, war dann als Redakteurin beim ARD Buffet und Kaffee oder Tee?, „Nachtcafé“ und in der Redaktion „Ich trage einen großen Namen“ tätig, bevor ich ins Marketing gewechselt bin.

So arbeite ich für den SWR…

Mit viel Leidenschaft. In meinem Kopf ist immer Ideen-Sturm. Ich liebe es im Team zu arbeiten, gerne auch abteilungsübergreifend.

3 Dinge, die ich am SWR als Arbeitgeber schätze...

öffentlich rechtlilch, unabhängig, fair und fürsorglich. (Sorry, sind 4…)

Vielfalt/ Diversität im Arbeitsleben ist wichtig, weil …

so unterschiedliche Perspektiven eingenommen, andere Standpunkte sichtbar werden und dadurch Verständnis füreinander möglich ist.

Und wenn ich nicht im Dienst bin…

l(i)ebe ich volle Kanne Familie, Sport, Garten und wenn möglich auch mal Einsamkeit.