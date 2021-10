Als Volo bei DAS FEST in Karlsruhe

Rund 250.000 Menschen haben beim Karlsruher Festival am Mount Klotz gefeiert. Mit Sido, den Donots und den Sportfreunden Stiller, mit Sonnenschein, Yogasessions und Blasmusik-Choreo. Und mittendrin: Die Crew von SWR3, DASDING - und eine Volontärin. Ich bin Kira Urschinger, seit April 2016 im Volontariat beim SWR. Und natürlich habe ich sofort zugesagt, als die Frage kam: „Hast Du Lust, als Reporterin zu DAS FEST mitzukommen?“



Mit SWR3 und DASDING beim FEST

Im Moment bin ich bei SWR3 auf Wellenstation. Dabei habe ich die Möglichkeit, mir ganz unterschiedliche Bereiche des Radios anzuschauen. Nachrichten, das Layout, aber auch die Musikredaktion, die Comedy und das Sounddesign. Zur Bandbreite gehören bei SWR3 aber natürlich auch Veranstaltungen – die Kollegen sind ja ganz oft bei Festivals und Konzerten unterwegs, um die Stimmung ins Radio zu bringen. Dabei sind natürlich vor allem auch die großen Events im Sendegebiet wichtig. In meiner Stationszeit als Volo war da gerade ein ganz besonderes: DAS FEST in Karlsruhe. Und da durfte ich als Reporterin dabei sein, für’s Radio und für Online berichten.

Reportern im Radiobus

Da sind wirklich viele Leute vom Radio und vom Internet im Pressebereich: Mit Radiobus und eigenem Containerblock haben wir es uns gemeinsam mit den Kollegen der jüngsten SWR Welle DASDING in Karlsruhe gemütlich gemacht. Damit das alles gut klappt, sind die Engel von der Technik und vom Marketing schon vor uns angereist, haben alles eingerichtet und übrigens auch sehr viel Gemütlichkeit in den Pressebereich gebracht: mit gemütlicher Sitzeck auf einem der Container, Kaffee und Unmengen an Obst und Süßigkeiten.

Vollpower vom ersten bis zum dritten Tag

Und dann heißt es „Doors Open – DAS FEST ist eröffnet“, die Fans strömen auf’s Gelände und dann geht’s los wie nach einem Startschuss beim Marathonlauf: Live-Schalten aus dem Publikum mit überlastetem Handynetz, Fotosessions mit den Stars und SWR3 ist außerdem mit einem Festivalradio beim FEST dabei. Wir haben also sogar direkt vom Festival aus Radio gemacht. SWR3 Moderator Sebastian Müller hat also auf einer Bühne in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe moderiert, Interviews geführt und die Stimmung eingefangen und vom Festivalort direkt in die Wohnzimmer und Autoradios der Hörer moderiert. Alle rödeln bis die letzten Konzerte vorbei sind, mit einem guten Arbeitspensum und aber auch sehr viel Spaß – denn: Natürlich haben wir einen den geilsten Job der Welt! Wer sonst hat bei der Arbeit fette Konzerte, trifft Künstler backstage und sieht ein leuchtendes Handy-Lichtermeer zur Spätschicht?

Glückliche Fans beim Meet and Greet mit den Stars

Für mich als Volontärin war es toll, hier mittendrin und ein Teil des großen Teams zu sein. Ich konnte mit den Festival-Besuchern drüber reden, welche Konzerte sie besonders geil fanden und Umfragen draus machen, Reportagen mit Fans und Künstlern machen. Und ich durfte sogar Meet and Greets an die härtesten Fans verschenken. „Wer will die Donots persönlich kennen lernen?“ – einmal in die erste Reihe vor der Bühne gefragt, hatte ich sofort eine zauberhafte Gewinnerin, die gemeinsam mit ihrer Freundin in den Backstage-Bereich durfte, um ihre Lieblingsband persönlich zu treffen. Gibt’s was Schöneres, als die Möglichkeit zu haben, jemandem so eine unvergessliche Erinnerung zu bescheren? Und diese besondere Stimmung für alle SWR3 Hörer über’s Radio spürbar und über Online sichtbar nach Hause zu liefern? Die Antwort spare ich mir an dieser Stelle. Danke für die tolle Erfahrung, eine weitere unglaublich bereichernde Station in meinem SWR Volontariat!

(Kira Urschinger, journalistisches Volontariat)