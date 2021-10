Unsere Mediengestalter Azubis zeigen euch, was sie beim SWR Sommerfestival erlebt haben. Sie nehmen euch mit in Ihre Arbeitswelt und ihr könnt aus erster Hand erfahren, was die Ausbildung zum Mediengestalter im SWR ausmacht.

Wenn ihr unsere Auszubildenden persönlich kennenlernen oder mehr über eine Ausbildung im SWR erfahren wollt, dann kommt doch beim SWR Karrierekino auf dem SWR Sommerfestival in Mainz am 18. August 2019 vorbei. Die nächste Gelegenheit bietet sich dann am 8. September beim SWR Fernsehenfamilienfest auf der BuGa in Heilbronn. Wir freuen uns auf euch!