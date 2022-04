Einblicke in die Ausbildung Fachinformatiker*in Systemintegration

Saji macht bei uns seine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration. Wie er dazu kam und was er euch für die Bewerbung raten würde, erzählt er im Azubi-Interview.

Wie lief die Bewerbung ab?

Ich hatte ein klassisches Bewerbungsgespräch.

Dein Tipp für die Bewerbung?

Ganz wichtig ist das Anschreiben. Hier wird der erste Eindruck vermittelt. Es sollten alle wichtigen Informationen über den/die Bewerber*in enthalten sein, aber es sollte nicht zu überladen wirken. Des Weiteren ist es von Vorteil, sich mit dem SWR gut auszukennen, da ein gewisses Vorwissen einen guten Eindruck vermittelt. Sobald man diese Hürde überwunden hat und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, gilt vor allen Dingen dies: Man sollte sich seine Kompetenzen im Vorhinein noch einmal bewusst machen und sich selbst Mut zusprechen. Ruhe und Gelassenheit sind wichtig und tragen dazu bei, dass man sich bei dem Vorstellungsgespräch wohlfühlt.

Wie würdest du die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen mit drei Wörtern beschreiben?

Ich würde die Arbeitsatmosphäre im SWR als freundlich, produktiv und wertschätzend beschreiben.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Je nach Ausbildungsstation ist mein Arbeitsalltag unterschiedlich. Daher ist meine Ausbildung auch sehr abwechslungsreich. Beim IT-Service zum Beispiel las ich mir am Morgen meine E-Mails durch. Daraufhin bearbeitete ich Tickets, welche sich um die Probleme der Anwender*innen oder Neuinstallationen handelte. Ich tauschte Monitore aus und unterstützte die Anwender*innen. Bei der Ausbildungsstation ARD Online fanden am Tag mehrere Konferenzen statt. Wir untersuchten die Mediatheken nach Fehlern und schrieben ein Fehlerticket dazu. Aktuell bin ich überwiegend im Homeoffice und im Fachbereich Betrieb/Netze eingesetzt und erhalte Einblicke in das WLAN und WAN im SWR. Einmal in der Woche schalten wir Azubis und duale Student*innen uns in einer Videokonferenz zusammen und sprechen über die bisherige Woche.

Wirst du nach der Ausbildung im Betrieb übernommen?

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung wird man für mindestens ein Jahr weiterbeschäftigt. In dieser Zeit spezialisiert man sich im jeweiligen Fachbereich.