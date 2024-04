Max ist auszubildender Kaufmann für Audiovisuelle Medien im ersten Ausbildungsjahr. Wie er dazu kam und was er euch für die Bewerbung raten würde, erzählt er im Azubi-Interview.

Wie bist du auf die Ausbildung aufmerksam geworden?

Ich wollte nach meinem Abitur eigentlich studieren, doch habe schnell gemerkt, dass ich praktisch Arbeiten möchte. Deswegen habe ich im Internet die verschiedensten Stellenausschreibungsportale durchsucht und bin schnell auf den SWR gestoßen. Da ich in Vergangenheit schon als schülerische Aushilfe im SWR gearbeitet habe, kannte ich den SWR als Arbeitgeber schon und habe mich deswegen auf diese Ausbildungsstelle beworben.

Dein Tipp für die Bewerbung:

Auf SWR Backstage, dem Instagram-Kanal der Lernenden gibt es einen Spickzettel für das Bewerbungsgespräch. Das hat mir enorm geholfen und auch ein Stück an Nervosität genommen. Außerdem findet man auf der Unternehmensseite nochmal viele Informationen was den SWR und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht. Allgemein hilft es über den ÖRR Bescheid zu wissen und ein reges Interesse zu zeigen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Es gibt zum Glück nicht den „typischen“ Arbeitstag, da jeder Tag individuell ist. Es kommt auf die Abteilung an, in der man sich befindet. In der Redaktion zum Beispiel muss man schnell auf aktuelle Themen reagieren können, während man bei einem Produktionseinsatz auch mal mehrere Tage weg ist und auf Konzerten beispielsweise den SWR nochmal ganz anders vertreten darf und den SWR nochmal auf eine andere Weise kennenlernt.

Was gefällt dir am SWR als Arbeitgeber?

Grade durch die Größe des Unternehmens fallen die Ausbildungsstationen nochmal unterschiedlicher in ihrer Arbeitsvielfalt aus. Man lernt sehr viele Bereiche des SWR kennen – vom Einkauf, über Produktionen bis hin zur Arbeit in den unterschiedlichsten Redaktionen.

Wirst du nach der Ausbildung übernommen?

Das ist das gute am SWR. Man wird auf jeden Fall für 12 Monate übernommen und kann sich in den 12 Monaten nochmal orientieren in welche Richtung man gehen möchte. Grade bei der Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien hat man danach ein breites Feld an Möglichkeiten, da man während der Ausbildung in sehr viele unterschiedliche Aufgabenfelder und Abteilungen reinschnuppern darf.