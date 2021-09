Kennenlerntag für unsere neuen Auszubildenden

Im August starten unsere kaufmännischen Auszubildenden in ihre Ausbildung. Um ihnen schon vorab einen Einblick in den SWR zu ermöglichen und erste Kontakte zu knüpfen, organisierten wir - drei Azubis - einen Kennenlerntag.

Die Planung für einen zentralen Kennenlerntag aller drei Standorte begann bereits im Januar. Leider machte uns "Corona" bald einen Strich durch die Rechnung, sodass die Kennenlerntage vorerst abgesagt werden mussten. Glücklicherweise folgten Lockerungen der Regelungen, und die Kennenlerntage konnten unter einem entwickelten Hygienekonzept, welches durch den Krisenstab genehmigt wurde, möglich gemacht werden. Darüber haben wir uns natürlich alle sehr gefreut.

Von unseren Vorstellungen bis hin zur Realität mussten einige Programmpunkte neu überdacht werden. Geachtet werden musste zum Beispiel auf die begrenzte Personenanzahl, dass momentan keine Besucherführungen stattfinden oder die Einhaltung des Mindestabstands. Trotzdem haben wir uns diesen Dingen gewidmet und in Kürze ein Nachmittag füllendes Programm erstellt, welches dezentral an den Standorten stattfand.

Jährlich beginnen sechs Kaufleute für Audiovisuelle Medien (AV) und vier Kaufleute für Büromanagement (BM) in Baden-Baden, Mainz und Stuttgart ihre Ausbildung.

Erster Einblick durch Besucherpräsentation

Unsere neuen kaufmännischen Azubis in Stuttgart SWR

Im Funkhaus in Stuttgart begrüßten Ausbildungsleiterin Christine Strohmaier und ich (Jessika, Azubi Büromanagement) drei der vier neuen Auszubildenden. Besonderes Augenmerk wurde hier auf die interaktiv gestaltete Besucherpräsentation gelegt. Diese fand direkt zu Beginn im Besucherzentrum statt und ersetzte die ursprünglich geplante Besucherführung. Damit die Gruppe nicht zu groß wurde, kamen die Auszubildenden dieses Jahr ohne ihre Eltern zum Kennenlerntag. Auch nahmen weniger von uns "alten" Auszubildenden daran teil. Durch die Begrenzung der Personenanzahl war klar, dass wir ein virtuelles Kennenlernen benötigen, welches durch ein Grußvideo und einer Live-Teams-Schalte umgesetzt wurde. Zum Schluss konnten sich neben süßem Gebäck und Getränken die Drei mit uns erfahrenen Auszubildenden austauschen.

Highlight: das Grußwortvideo

Unsere neuen kaufmännischen Azubis in Baden-Baden SWR

In Baden-Baden wurde von mir (Sabrina, Azubi Büromanagement) ein informatives Programm auf die Beine gestellt. Die neu beginnenden Auszubildenden freuten sich mit ihrer Zusage auf meine Einladungsmail auf den bevorstehenden Tag. Ein Highlight war hier das Grußvideo, in welchem wir Baden-Badener Auszubildenden uns kurz vorstellten und unsere Höhepunkte der Ausbildung nannten. Für dieses hat sich eine Auszubildende um die komplette Organisation gekümmert und wurde durch die Mediengestalter beim Videodreh und Schnitt tatkräftig unterstützt.

Neben dem Grußwortvideo und dem virtuellen Kennenlernen saßen wir während des letzten Programmpunkts in gemütlicher Atmosphäre zusammen. Zum Schluss konnten die neuen Auszubildenden ihre Fragen rund um die anstehenden Onboaring-Wochen stellen.

Kennenlernen der Berufsschule

Unsere neuen kaufmännischen Azubis in Mainz SWR

Die zwei neuen Auszubildenden in Mainz wurden ebenfalls von ihren zukünftigen Ausbilderinnen und mir (Christian, Azubi Audiovisuelle Medien) in Empfang genommen. Auch hier stand die Besucherpräsentation und eine live Teams-Schalte auf dem Programm. Im anschließenden Gespräch zwischen den neuen und uns "alten" Auszubildenden, konnte die Nervosität für August etwas genommen werden.

Mit einem Eis in der Hand gingen wir schließlich noch zusammen zu der am SWR Gelände grenzenden Berufsschule. Dadurch lernten die Beiden nicht nur ihren zukünftigen Arbeitsplatz kennen, sondern auch den Ort, an dem sie bald ihren theoretischen Input für ihre Ausbildung bekommen.

Wir freuen uns die neuen Azubis ab August im SWR herzlich willkommen zu heißen!