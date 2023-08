Einblicke in die Ausbildungswelt des SWR

Karolin Wratil (SWR Südwestrundfunk) erzählt uns im Interview mit Tim Fischer (Delta im Quadrat), welche Rolle sie im Team des SWR hat, was der SWR als Ausbildungsbetrieb zu bieten hat und was euch als Bewerber*innen interessieren könnte.

Hallo Karolin, kannst du bitte dich und deine Rolle im Team des SWR unseren Leser*innen kurz vorstellen?

Hallo zusammen, mein Name ist Karolin Wratil, ich bin 27 Jahre alt und ich würde mich selbst als waschechtes SWR Kind beschreiben. Meine ersten Schritte ins Berufsleben begann ich mit einem dualen Studium (BWL-Industrie) im SWR. Nach meinem Studium ging es direkt im SWR weiter – in der Abteilung Personalstrategie und -controlling. Dort bin ich seit Ende 2019 für das Thema Personalmarketing, schwerpunktmäßig für das Thema Azubi-Marketing zuständig, immer mit dem Ziel vor Augen, den SWR als attraktiven Arbeitgeber / Ausbildungsbetrieb zu präsentieren.

Wie darf man sich einen klassischen Arbeitstag von dir vorstellen?

Einen klassischen Arbeitstag gibt es bei mir nicht, da die Aufgaben des Personalmarketings im SWR super breit gefächert sind. Ich liebe die Abwechslung, die dieser Job mit sich bringt. Man lernt verschiedene Bereiche standortübergreifend im SWR kennen und darf sich immer wieder mit neuen Themen beschäftigen. Langweilig wird es also nie. Vor wenigen Wochen war ich bspw. erst auf einem Azubi-Speed-Dating auf einem der größten Riesenräder der Welt. In 70 Metern Höhe gab es Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, die den SWR als Ausbildungsbetrieb kennenlernen und dabei eine Runde Riesenrat fahren wollten.

Personalmarketing heute bedeutet, sich auf neue Formate und Plattformen einzulassen, um junge und kreative Köpfe für den SWR zu gewinnen.

In welchen Bereichen bildet der SWR aus?

Der SWR ist eines der größten Medienunternehmen im Südwesten und bietet rund 20 Ausbildungsberufe an. Sehr beliebt ist bspw. das journalistische Volontariat. Es braucht aber auch zahlreiche Menschen hinter den Kulissen, die gemeinsam mit uns die Medienwelt von morgen mitgestalten. So bieten wir bspw. auch die Ausbildungen in den Bereichen Mediengestaltung, Veranstaltungstechnik und Betriebstechnik an.

Darüber hinaus bilden wir aber auch im kaufmännischen und IT-Bereich sowie im Bereich Gastro aus. Auch diverse duale Studiengänge in den Bereichen BWL und IT werden bei uns angeboten. Neben dem journalistischen Volontariat kann man bei uns auch ein Volontariat in den Bereichen Kommunikation, Requisite, Aufnahmeleitung und Dokumentation absolvieren sowie ein Traineeprogramm im Bereich Webdesign.

Warum sollte man zum SWR kommen? Was zeichnet eine Ausbildung beim SWR aus?

Eine Ausbildung beim SWR ist eine sehr gute Investition in die Zukunft.

Unsere Auszubildenden erreichen durch ihre motivierte Arbeit überdurchschnittliche Leistungen. Dieses Engagement wollen wir honorieren und ihnen ganz bewusst Benefits bieten, die über dem Durchschnitt liegen. Bspw. erhält man bereits im ersten Ausbildungsjahr eine monatliche Vergütung von über 1.100 €. Zudem profitieren unsere Auszubildenden von 31 Urlaubstagen. Vor allem jetzt in diesen schwierigen Zeiten wollen wir für unsere Lernenden ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und unterstützen.

Unsere Auszubildenden beim SWR haben außerdem einen starken Zusammenhalt, der auch standortübergreifend von der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), durch organisierte Treffen und Veranstaltungen gefördert wird.

Der Grundbaustein für den starken Zusammenhalt wird unter anderem in den Onboarding Wochen gelegt. Hier wird man zu Beginn seiner Karriere beim SWR langsam eingeführt und lernt den SWR, das Funkhaus sowie seine Kolleginnen und Kollegen erstmal richtig kennen, bevor es in der Arbeitswelt los geht.

Wie geht es weiter nach der Ausbildung?

Uns ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Auszubildenden zu halten und weiterhin im SWR zu beschäftigen. Daher gibt es nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung grundsätzlich eine Weiterbeschäftigungsgarantie von mindestens 12 Monaten.

Wo findet man weitere Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen und die Möglichkeiten sich zu bewerben?

Wer noch nicht genau weiß, welcher Ausbildungsberuf passen könnte, dem kann der SWR Ausbildungskanal @swrbackstage auf Instagram eine erste Orientierung bieten. Dort posten unsere Azubis, dual Studierende und Volontäre zahlreiche Clips rund um ihren SWR Ausbildungsalltag. Weitere Informationen zu den rund 20 Ausbildungen an den drei Hauptstandorten in Stuttgart, Baden-Baden und Mainz gibt es auf SWR.de/karriere.