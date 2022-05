So war der Girls'Day 2022

Am 28. Mai hat unser Girls Day stattgefunden und wir haben uns sehr gefreut, mit euch allen zu sprechen. Wie der Tag verlaufen ist und was unsere Eindrücke dabei waren, erzählen wir hier.

Girls Day 2022 – Online Come-Together

Was verdient man als Cutterin? Kann ich als Kamerafrau auch arbeiten, wenn ich Kinder habe?Wie kommen die Untertitel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in ein Video? Diese und viele weitere Fragen stellten 110 Mädchen, die sich zum Girls Day 2022 aus ganz Deutschland zu einem Online-Austausch mit 14 SWR Mitarbeitenden gemeldet hatten.

Drei Stunden lang gab es jede Menge Informationen zu allen Technikbereichen im SWR – von der Arbeit am Misch- und Schnittpult über Aufnahmen im Fernsehstudio bis hin zum Umgang mit Mikrofonen bei Klassikaufnahmen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Die Mädchen bekamen von Profis Einblicke in die Arbeitswelt, die SWR Mitarbeitenden hatten großen Spaß daran, ihre Jobs vorzustellen und mit dem potenziellen Nachwuchs in Kontakt zu kommen.

Der nächste Girls Day ist schon in Vorbereitung. Dann wohl in hybrider Form, denn ein richtiges Studio hautnah zu erleben, ist durch nichts zu ersetzen. Übrigens: Kamerafrau war in einer Blitzumfrage bei den Mädchen der beliebteste Job.

Apropos: Bei uns ist an 365 Tagen im Jahr Girls Day: Videos von Technikkolleginnen über ihre Arbeit und viele weitere Infos zu technischen Berufen im SWR gibt es hier.