Der SWR lädt am 17. Juni 2021 zur virtuellen Ausbildungsmesse ein. Allgemeine Fragen rund um die virtuelle Ausbildungsmesse beantworten wir euch hier.

1. Um was geht es bei der virtuellen Ausbildungsmesse des SWR?

An virtuellen Messeständen können sich die Teilnehmer*innen über das vielfältige Angebot an Ausbildungen, Dualen Studiengängen, Volontariaten und Trainee-Programmen beim SWR informieren. Darüber hinaus erhält man Einblicke in die SWR Ausbildungswelt und kann sich mit Ausbilder*innen oder Auszubildenden im Chat live austauschen.

2. Warum lohnt sich ein Besuch bei der virtuellen Ausbildungsmesse?

Viele Informationsmöglichkeiten (Berufsorientierungsmessen etc.) fallen momentan weg - der SWR ist aber auch jetzt ein Partner für Ausbildung, Einstiegsmöglichkeiten und mehr. Die virtuelle Ausbildungsmesse ermöglicht es, kostenlos, ohne lange Anfahrtszeit und ohne Ansteckungsgefahr, Einblicke in die SWR Ausbildungswelt zu erhalten. Realisiert wird dies u.a. durch kurze Ausbildungsclips und Animationsvideos. Direkte Kommunikation mit Ausbilder*innen und Auszubildenden geschieht via Live-Chat, so dass jederzeit offene Fragen gestellt und Kontakte geknüpft werden können.

3. Wer darf alles teilnehmen?

Alle sind herzlich willkommen, den SWR als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber näher kennenzulernen. Speziell richtet sich die Messe an Schüler*innen und Studierende, die auf der Suche nach einer Ausbildung, einem dualen Studium oder einem Volontariat sind.

Neu! In diesem Jahr gibt es mehr Angebote speziell für Eltern, Lehrer*innen und Erziehungsberechtigte.

4. Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt über folgenden Link: https://www.ubivent.com/register/1/swr-ausbildungsmesse

Gruppenanmeldungen sind leider nicht möglich.

Jede*r Schüler*in muss sich über den oben genannten Link einzeln anmelden.

Hinweis: Das bei der Registrierung vergebene Passwort bitte merken bzw. notieren. Das Passwort wird am Live-Tag benötigt.

5. Was passiert nach der Anmeldung?

Nach erfolgreicher Registrierung folgt eine E-Mail mit weiteren Informationen sowie einen exklusiven Online-Zugang, mit dem man sich am virtuellen Messetag einloggen kann.

6. Wann findet die virtuelle Ausbildungsmesse des SWR statt?

Die virtuelle Ausbildungsmesse findet am Donnerstag, 17.06.2021 von 9 bis 16 Uhr statt.

7. Kann man auch an einem anderen Tag teilnehmen?

Ja, der Besuch der virtuellen Messeumgebung ist auch zwei Monate nach dem Live-Event möglich. Allerdings sind die Interaktionsmöglichkeiten, wie z. B. der Chat mit unseren SWR Vertreter*innen, dann nicht mehr gegeben.

Es lohnt sich also am 17. Juni 2021 zwischen 9 und 16 Uhr vorbeizuschauen.

8. Kann ich als Lehrer*in während der Messe mit meinen Schüler*innen in Kontakt treten?

Nein, über unser Messetool ist dies leider nicht machbar.

9. Gibt es eine maximale Teilnehmerzahl?

Nein, eine maximale Teilnehmerzahl gibt es nicht.

10. Mit welchem Endgerät kann ich teilnehmen?

Die Teilnahme an der virtuellen Ausbildungsmesse ist grundsätzlich mit jedem Endgerät möglich, das über einen Internetzugang verfügt. Es empfiehlt sich jedoch, einen Laptop oder ein Tablet und Google Chrome zu verwenden. Ferner raten wir dazu, Kopfhörer o.ä. zu benutzen.

Bei weiteren Fragen oder Anliegen sind wir unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: Personalmarketing@SWR.de