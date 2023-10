Die Neuen sind da!

Am 1.9.2023 begannen unsere neuen Auszubildenden, Dual Studierenden und TuP-Volos (Technik und Produktion) mit einem Onboarding ihre Karriere im SWR.

Herzlichen Willkommen im SWR!



Für 37 Lernende haben Jakob Floetemeyer und Matilda Ewald (Dual Studierende BWL) das diesjährige Onboarding-Programm konzipiert und umgesetzt. Die SWR-Strategie, der Rundfunkbeitrag, Vielfalt und Integration, ein Talk mit dem Intendanten und vieles mehr erwartete unsere Neuen.​​​​​​​

So wurde sowohl ein reibungsloser Einstieg in den Arbeitsalltag und gleich zu Beginn der Ausbildung eine standortübergreifende Vernetzung ermöglicht. Höhepunkt waren die gemeinsamen Präsenztage am 5. und 6. September in Baden-Baden, an denen die neuen Lernenden einen intensiven Einblick in die Welt des SWR bekamen.



Ein Highlight: der Austausch mit Kai Gniffke. Er gab einen Einblick in seine Tätigkeit als SWR-Intendant und Vorsitzender der ARD. Wichtig ist ihm: Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt wird auch weiterhin in unserer Gesellschaft relevant sein, und er wünschte den Neuen viel Kreativität und Spaß beim Mitgestalten des SWR.



​​​​​​​Ein weiteres Highlight: das gemeinsame Grillen! Bei tollem Wetter, Würstchen und Bier war das von der JAV (Jugend- und Auszubildendenvertretung) organisierte Treffen ein voller Erfolg.

Die Organisation und Umsetzung des jährlichen Onboardings für die Lernenden ist ein Ausbildungsprojekt der Dualen Studierenden BWL innerhalb der Personalentwicklung/ Koordination Ausbildung.