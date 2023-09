Mara Luisa Koch ist neuer Azubi-Star

Der 18. Azubi-Star ist gefunden: Die Gewinnerin heißt Mara Luisa Koch. Sie ist seit September 2022 beim SWR in Mainz in der Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. Sie engagiert sich neben ihrer Ausbildung ehrenamtlich u.a. bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als Volunteer. Die Preisverleihung fand am 18. September 2023 im Mainzer Hotel Atrium statt. Zum ersten Mal ging der erste Platz an eine SWR Auszubildende.

“Die beste Teilnehmerzahl ever” So drückte es Viktor Piel aus, der Ausbildungsleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK), die den Azubi-Star 2004 gemeinsam mit der Handwerkskammer Rheinhessen aus der Taufe gehoben hatte. Tatkräftig unterstützt wird die Initiative "Ausbildung bringt’s" durch die Verlagsgruppe Rhein Main (VRM, u.a. Allgemeine Zeitung, Mainz) und zahlreiche weitere namhafte Ausbildungsbetriebe der Region . Junge Menschen brauchen Vorbilder, denen sie nacheifern können, wie HWK-Präsident Hans-Jörg Friese ausführte und als solche taugen die zwölf Finalist*innen allesamt, allen voran die Gewinnerin: Mara Koch wirbt nicht nur für Stammzellenspenden, sondern spricht auch regelmäßig im Jugendparlament Worms. Sie trainiert außerdem junge Turner*innen und im Paartanz hat sie sich schon mehrere Abzeichen erhalten. Mara Luisa Koch engagiert sich zudem als Botschafterin für ihren Ausbildungsberuf, indem sie Einblicke in ihren Alltag als angehende Kauffrau für audiovisuelle Medien beim SWR gibt – ob beim Kennenlerntag für die neuen Azubis im Sender, als Scout am Azubi-Auswahltag oder beim Instagram-Kanal „SWR Backstage“. Auch bei Berufsinformationsmessen ist sie als Ansprechpartnerin für den SWR dabei. „Ich will andere Menschen motivieren, etwas Gutes zu tun“, sagte die 20-Jährige bei der Auszeichnungsfeier in den Räumen des Atrium Hotels.