🎬 Heute im Fokus: Andrea Pfeifer

Über mich Name: Andrea Pfeifer Ausbildungsbereich: Volontariat Aufnahmeleitung in der Multimedialen Herstellung Kontaktdaten: E-Mail: Andrea.Pfeifer@SWR.de

Andrea.Pfeifer@SWR.de Telefon: 0711 929 14321

Wie sind Sie zum SWR gekommen?

Während meines Studiums in Tübingen habe ich eine Hospitanz im redaktionellen Bereich des Hörfunks absolviert und anschließend als freie Reporterin gearbeitet. Dabei habe ich entdeckt, dass Planung und Organisation mich besonders begeistern, und habe daraufhin nach meinem Studienabschluss ein Aufnahmeleitervolontariat durchlaufen.

Seit wann sind sie Ausbildungsleiterin?

Ich war knapp 20 Jahre Produktionsleiterin für alle Produktionsformen, bevor ich 2016 Abteilungs- und damit Ausbildungsleiterin wurde.

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

Die Vielfältigkeit unseres Angebots auf allen Ausspielwegen des SWR ermöglicht einem Auszubildenden im SWR alles (kennen)zulernen, was in den Medienberufen wichtig ist. Vermittelt wird die Organisation von Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen, die Disposition von Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Aufgaben und Bedürfnissen und die Koordination von Ressourcen. Menschen innerhalb eines Projektes zusammenzubringen, den Überblick zu behalten, Absprachen zu treffen und einzuhalten, Konflikte unter Zeitdruck zu lösen: Das alles sind spannende Aufgaben. Sie bilden den Kern der Ausbildung und bereiten die Azubis auf das Berufsleben vor.

Was bereitet Ihnen am meisten Freude in Ihrer Funktion als Ausbilderin?

Den Enthusiasmus und die Freude an der Arbeit weiterzugeben. In unserem Beruf sind wir Schnittstelle zwischen Technik und Programm und es ist eine spannende Aufgabe, trotz aller Unvorhersehbarkeiten immer eine Lösung parat zu haben. Und dabei auch noch den Zeit- und Kostenplan einzuhalten!

Wie wichtig ist es für Sie, die erste Anlaufstelle für die Azubis zu sein, wenn's mal klemmt?

Sehr wichtig, denn ich möchte natürlich wissen, was meine Azubis bewegt und wo es zu Schwierigkeiten kommt. Vor allem auch dann, wenn es womöglich ein grundsätzliches Problem gibt, das wir in der Ausbildung angehen sollten. Andererseits ist es mir aber auch wichtig, dass die Azubis mit ihren jeweiligen Teamleitern in der Produktion im Austausch stehen. Denn auch wir können von den Azubis lernen.

Was möchten sie jungen Leuten mitgeben?

Sich nicht unterkriegen zu lassen und sich mit Begeisterung für sein Tun einzusetzen.

Ihr Tipp an unsere potenziellen Azubis für einen gelungenen Ausbildungsstart im SWR?

Mit Freude und Unvoreingenommenheit starten, sich aktiv und mit Engagement einbringen und das Gespräch mit den Kolleg*innen suchen! Aufnahmeleiter*innen arbeiten immer in einem großen Team. Dafür ist es wichtig zu wissen, wie einzelne Fachgewerke innerhalb des Teams arbeiten – und diese Kenntnisse geben alle beim SWR gerne weiter.