per Mail teilen

Herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns, dass nach der zweieinhalbjährigen Ausbildung nahezu alle bei uns im SWR eine Anschlussbeschäftigung angenommen haben.

Nach erfolgreich geschriebenen Abschlussprüfungen und gehaltenen mündlichen Prüfungen haben unsere kaufmännischen Auszubildenden ihre Abschlüsse geschafft. Anfang des Jahres haben fünf junge Frauen und fünf junge Männer der beiden kaufmännischen Ausbildungen "Kaufleute für Büromanagement" und "Kaufleute für audiovisuelle Medien" ihre Lehrzeit in Baden-Baden, Stuttgart und Mainz mit Bravour abgeschlossen.

In Baden-Baden: von links nach rechts: Luise Fehrenbach: Kauffrau für audiovisuelle Medien, Marius Kraut: Kaufmann für Büromanagement, Nora Marie Welsch: Kauffrau für Büromanagement SWR

In Stuttgart: von links nach rechts: Nico Springer: Kauffmann für audiovisuelle Medien, Mike Fritz: Kaufmann für audiovisuelle Medien, Aina Schnaitmann: Kauffrau für Büromanagement, Marc Zieske: Kaufmann für audiovisuelle Medien, Valentin Gashi: Kaufmann für Büromanagement SWR

Eine dieser zehn Absolventinnen und Absolventen erhielt durch herausragende Leistungen sogar eine Belobigung der Berufsschule. Unser Nachwuchs arbeitet nun in Redaktionen, in der Produktion und in der Verwaltung. Durch Teilzeit verbleiben auch Absolventinnen, die ein Studium beginnen, im SWR.

In Mainz: links Rebecca Diermann: Kauffrau für audiovisuelle Medien, rechts Melissa Bastian: Kauffrau für audiovisuelle Medien SWR

"Kaufleute für Büromanagement" betreuen und assistieren in allen Bereichen, von Redaktion bis Verwaltung. Sie sind wahre Organisationstalente, wenn es um Planung, Koordination und Abwicklung von Prozessen geht.

"Kaufleute für audiovisuelle Medien", unterstützen bei Produktionen, in multimedialen Redaktionen und im Marketing. Also echte Allrounder bei uns im Haus!