DASDING. Ein Programm des SWR. Wir entdecken Musik und finden Trends, wissen immer zuerst was die Timelines flutet, welcher Club neu eröffnet und welcher Act als nächstes steil geht. Wir informieren über die wichtigsten News und feiern mit euch bei Konzerten, Festivals und Partyreihen. Als eine der jüngsten Medienredaktionen Deutschlands ist DASDING die perfekte Talentschmiede.



ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2022-0116 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden Kontakt im Bereich Mira Seidel, jobs@DASDING.de Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, 0711 929 12443

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen und Anhänge oder Links zu Deinen Arbeiten (Audios, Posts, Videos) unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an Mira Seidel - bitte ausschließlich per E-Mail an jobs@DASDING.de.