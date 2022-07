per Mail teilen

SWR3 – ein Programm des SWR. SWR3 ist mehr als ein großes erfolgreiches Popradio. Wir sind mit unserem Content auf allen relevanten Plattformen: mit schneller Information, News und Service. Mit der besten Comedy, mit aktuellen Hits. SWR3 steht auch für unvergleichliche Events und Aktionen. SWR3 ist das Radio Nr. 1.



Wir suchen engagierte Menschen, die unser Team verstärken.

DEINE AUFGABEN

Du arbeitest als Reporter*in und Redakteur*in für verschiedene Sendungen und Ausspielwege

Du bist bei Veranstaltungen und Musik-Events von SWR3 als Event-Reporter*in unterwegs und berichtest multimedial

Du bereitest Themenschwerpunkte für die SWR3-Zielgruppen vor und kümmerst Dich mit um deren multimediale Umsetzung

DEIN PROFIL

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium und bringst eine journalistische Ausbildung und/oder journalistische Berufspraxis mit

Du hast bereits mehrjährige Erfahrung als Hörfunkredakteur*in und CvD

Du hast ein sehr gutes Verständnis für jüngere Zielgruppen und Netztrends

Die Popwelle SWR3 begleitet Dich schon lange und Du kennst die Produkte und Aktionen

Stillstand ist keine Option für Dich, Du willst Dich ständig weiterentwickeln und bist kreativ

Du arbeitest auch unter Zeitdruck schnell, gut und zuverlässig und hast kein Problem mit wechselnden Einsatzzeiten, auch am Wochenende

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2022-0054 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Dauer von 1 Jahr (mit der Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden Kontakt im Bereich Maria Gerhards, bewerbung@SWR3.de Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, 0711 929 12443

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?

Bitte schreib uns, warum Du zu SWR3 möchtest und sende uns Deine Bewerbungsunterlagen und Anhänge oder Links zu Deinen Arbeiten (Audios, Posts, Videos) unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an: SWR - Maria Gerhards - 76530 Baden-Baden. Bitte ausschließlich Bewerbungen per E-Mail an bewerbung@SWR3.de.