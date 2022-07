per Mail teilen

Programme und Inhalte, die überzeugen:

SWR – Wir geben Impulse, spiegeln, begleiten und bereichern das Leben der Menschen im Südwesten.

DEINE AUFGABEN

Du betreust redaktionell den SWR DOKU Instagram Kanal

Du begleitest Autor*innen und Produktionsfirmen redaktionell

Du erarbeitest mit deinem Team plattformgerechten Doku-Content für den SWR DOKU Instagram Kanal

Du stehst in engem Austausch mit den Kolleg*innen des SWR, die Dokus, Reportagen und Doku-Serien produzieren und/oder distribuieren

Du bist ein*e Kommunikator*in: Dank Dir hat jede*r Kolleg*in genau die Infos, die für eine optimale Distribution nötig sind

Du analysierst Netztrends, machst Potentialanalysen und optimierst unsere Inhalte

Du hast Freude daran, Workflows und Prozesse für digitale Formatentwicklungen zu optimieren

DEIN PROFIL

Du hast ein abgeschlossenes Studium sowie eine journalistische Ausbildung und/oder langjährige journalistische Berufspraxis

Du interessierst Dich leidenschaftlich für Dokumentationen und Reportagen und hast Erfahrung im filmischen Arbeiten (Magazin, Doku/Reportage)

In der Social Media-Szene bist du zu Hause und hast Erfahrungen im professionellen Arbeiten mit Instagram (auch YouTube, Twitter, Facebook, etc.)

Du weißt, wie User soziale Netzwerke und Online-Plattformen nutzen und kennst dich aus mit Community-Management und Seeding

Du bist kreativ und kannst Nutzer*innen-Interessen in außergewöhnliche Formatideen übersetzen

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2022-0104 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst bis 31. Dezember 2022 befristet, mit Option auf Verlängerung. Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden Bewerbungsschluss 25. Juli 2022 Kontakt im Bereich Hans-Michael Kassel, hans-michael.kassel@swr.de Kontakt im Personalmanagement Ute Frech-Bohl, 0711 929 14120

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?

Dann sende uns Deine Bewerbung per E-Mail an hans-michael.kassel@swr.de an Hans-Michael.Kassel@swr.de