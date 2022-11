per Mail teilen

Wir dienen der Gesellschaft. Wir hören den Menschen zu. Wir stehen für lebendige Demokratie und solidarisches Zusammenleben. Wir bieten mit unseren unabhängigen Angeboten allen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit.

DEINE AUFGABEN

Du hast aktuelle Kulturthemen im Blick, kannst diese einordnen und ansprechend digital umsetzen

Du arbeitest an der kreativen Schaltstelle zwischen Kulturredaktionen des SWR und der Onlineredaktion

Du erstellst (Video-)Content für die Website und die Social-Media-Kanäle von SWR Kultur

Du betreust digitale Kultur-Produktionen von der Idee bis zur Distribution

Du hast innovative Ideen und entwickelst die digitalen Kulturangebote des SWR weiter

DEIN PROFIL

Du interessierst dich für Musik, Bücher, Serien etc. - Kultur ist dein Leben!

Auf Online-Plattformen und in sozialen Netzwerken bist du zuhause

Du kannst komplexe Sachverhalte schnell, verständlich und ansprechend aufbereiten

Du beherrschst gängige Foto- und Videotools um Online-Inhalte zu erstellen

Teamfähigkeit, Organisationstalent und selbstständiges Arbeiten gehören zu deinen Stärken

Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Studium, eine journalistische Ausbildung und/oder vergleichbare (Berufs-)Erfahrungen

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2022-0160 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum 15. Januar 2023 Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Dauer von einem Jahr (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden Kontakt im Bereich Nadja Röll, nadja.roell@SWR.de Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, 0711 929 12443

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an Nadja Röll. Bitte sende deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an nadja.roell@SWR.de.