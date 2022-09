per Mail teilen

Programme und Inhalte, die überzeugen:

SWR – Wir geben Impulse, spiegeln, begleiten und bereichern das Leben der Menschen im Südwesten.

DEINE AUFGABEN

Du bist Content-Redakteur*in für das neue, innovative Online-Debatten-Format „MixTalk“ des SWR, bei dem die User*innen mit ihren Meinungen im Mittelpunkt stehen (Zielgruppe: 25-35 Jahre)

Du erstellst Video-Content: Thementeaser, Erklärvideos, Promo, Trailer, Stories für Online und Social Media, vor und nach der Show

Die Live-Diskussion konfektionierst du für andere Ausspielwege (Online und Social Media)

Du realisierst Artikel und Clips für die Landingpage mixtalk.de

Themen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft werden von dir recherchiert

Du produzierst eigenständig oder gemeinsam mit der/dem Host Spin-offs nach dem Event

Du unterstützt bei Crosspromo, Social Seeding und beim Community Management

DEIN PROFIL

Du hast ein Hochschulstudium abgeschlossen sowie eine journalistische Ausbildung und/oder journalistische Berufspraxis

Du kennst dich im Storytelling auf allen Ausspielwegen sehr gut aus

Erfahrung mit jeglicher Art von Bewegtbild-Content bringst du mit, bist kreativ, entscheidungsfreudig und hast ein gutes Gespür für Filme und audiovisuelle Darstellungsformen

Du kannst eine gute Sprechstimme vorweisen und hast Erfahrungen im Community Management

Belastbarkeit, Selbstständigkeit und Zielorientierung, auch bei engen zeitlichen Vorgaben, sowie Teamorientierung und Kommunikationsfähigkeit zeichnen dich aus

Zeitlich bist du flexibel

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2022-0143 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum 24. Oktober 2022 Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist als Elternzeitvertretung befristet bis 29. August 2023 (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Mainz Kontakt im Bereich Maria Gerhards, bewerbung@SWR3.de Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, 0711 929 12443

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?

Bitte schreib uns, warum du zum "MixTalk" möchtest und sende uns deine Bewerbungsunterlagen und Anhänge oder Links zu deinen Arbeiten (Audios, Posts, Videos) unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an: SWR - Maria Gerhards - 76530 Baden-Baden. Bitte ausschließlich Bewerbungen per E-Mail an bewerbung@SWR3.de.