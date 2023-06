Die Deutsche Radio Philharmonie zählt zu den großen Rundfunk-Sinfonieorchestern in Deutschland, getragen von SR und SWR. Die Tätigkeiten umfassen Konzerte in den beiden Sendegebieten, vor allem in Saarbrücken, Mainz, Kaiserslautern, Karlsruhe und Mannheim. Darüber hinaus gibt es eine rege Gastspieltätigkeit im In-und Ausland sowie CD-und Studioproduktionen. Das Repertoire umfasst die gesamte Bandbreite eines großen sinfonischen Orchesters vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Vermittlungsprogramme und Schul – und Familienkonzerte sind fester Bestandteil einer Konzertsaison. Chefdirigent ist Pietari Inkinen. Renommierte Gastdirigenten und namhafte Solisten prägen das Profil des Orchesters www.drp-orchester.de.

IHRE AUFGABEN Ansprechpartner*in für alle Angelegenheiten der Musiker*innen

Disposition sowie Vorbereiten und Umsetzen der Planungen unter Berücksichtigung von Krankmeldungen sowie logistischen und administrativen Gegebenheiten

Unterstützen bei Vertragsverhandlungen und -abwicklung von Orchesteraushilfen für Tutti-, Funktions- und Solostellen und Erledigung der damit verbundenen Formalitäten

Erstellen von Tourneeplänen

Bei Bedarf Reisebegleitung vor Ort im In- und Ausland sowie Organisieren und Koordinieren von Hotelbuchungen sowie Reisetätigkeiten IHR PROFIL Möglichst abgeschlossene Fachhochschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss mit musikalischem Schwerpunkt

Praktische Erfahrung im künstlerischen Betrieb eines Orchesters oder einer vergleichbaren Kulturinstitution von Vorteil

MS-Office-Sicherheit sowie Kenntnisse des Orchester-Planungs- und Administrationssystem (OPAS)

Teamfähigkeit, Freude an Organisation, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit, selbstständige, strukturierte, ergebnisorientierte Arbeitsweise

Sensibilität im Umgang mit Künstler*innen

Zeitliche Flexibilität auch in Tagesrandzeiten, an Wochenenden und Feiertagen

gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil ECKDATEN Ausschreibungsnummer 157-2023 SWR Laufbahn Hauptsachbearbeiter / Hauptsachbearbeiterin (w/m/d) Eintrittsdatum zum nächstmöglichen Zeitpunkt Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist für die Dauer von zwei Jahren befristet. Beschäftigungsart Festanstellung Standort Saabrücken Bewerbungsschluss 28. August 2023 Kontakt im Personalmanagement Katja Conte, 0711 929 13587 WAS WIR BIETEN Zeitgemäße, lebensphasenorientierte Arbeitszeit-, Arbeitsort- und Zeitkontenmodelle sowie weitere attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

Die Stelle ist teilbar. VIELFALT IM SWR Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? Jetzt online bewerben