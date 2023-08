per Mail teilen

Wir sind funk - das Content-Netzwerk von ARD und ZDF - und stehen für digitale Inhalte auf allen Plattformen - von YouTube über Facebook und Instagram bis hin zu Snapchat und unserer WebApp. Wir arbeiten mit Talenten, Produktionsgesellschaften und Sendern daran, Online-Inhalte zu erschaffen, die 14- bis 29-Jährige erreichen, bewegen und begeistern.

DEINE AUFGABEN

Du betreust Auftragsproduktionen redaktionell

Kritische funk-Beiträge prüfst du auf Richtigkeit und Fairness entsprechend unseres Abnahmeleitfadens

Du unterstützt junge Produzent*innen beim journalistischen Arbeiten und bei der kritischen Prüfung von Protagonist*innen

Unsere journalistischen Standards entwickelst du weiter

Du organisierst und führst Workshops sowie Wissensveranstaltungen durch

DEIN PROFIL

Du hast ein abgeschlossenes Studium, idealerweise eine journalistische Ausbildung und / oder entsprechende Berufserfahrung

Journalistisches Arbeiten ist dir nicht fremd und du bist erfahren in der Abnahme kritischer Beiträge

Du hast langjährige Erfahrung im Umgang mit politischer Berichterstattung

Du kannst dich für jungen Journalismus begeistern und hast Verständnis für kreative Prozesse

Podcast-Erfahrung wäre wünschenswert

Du bist mutig, teamfähig, flexibel und belastbar

ECKDATEN

