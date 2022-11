per Mail teilen

DASDING. Ein Programm des SWR. Wir entdecken Musik und finden Trends, wissen immer zuerst was die Timelines flutet, welcher Club neu eröffnet und welcher Act als nächstes steil geht. Wir informieren über die wichtigsten News und feiern mit euch bei Konzerten, Festivals und Partyreihen. Als eine der jüngsten Medienredaktionen Deutschlands ist DASDING die perfekte Talentschmiede.



Wir suchen engagierte Menschen, die unser Team verstärken.

DEINE AUFGABEN

Du bringst dich bei der Weiterentwicklung der ARD Audiothek aktiv ein und übernimmst koordinierende Aufgaben. Dabei entwickelst du unter anderem, wie das Audio-Angebot von DASDING integriert und präsentiert werden kann

Du arbeitest an digitalen Themen und entwickelst Content für DASDING, z. B. im Rahmen von Themenschwerpunkten

Du bringst Dich in der Podcast-Entwicklung von DASDING ein

Du scannst den digitalen Markt nach Bedürfnissen der jungen Zielgruppe bei der Verwendung von Apps oder innovativen Angeboten

DEIN PROFIL

Du bist kreativ, kannst aber auch strategisch denken und arbeiten

In den Bereichen Audio, Social Web und Streaming-Plattformen – auch in Form von Apps – hast du umfangreiche Erfahrungen gesammelt

Idealerweise hast du ein gutes Verständnis für junge Musik, Musikstreams und -trends

Du hast Erfahrungen mit international agierenden Playern in der Medienbranche

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium und/oder bringst eine journalistische Ausbildung bzw. journalistische Berufserfahrung mit

ECKDATEN

Ausschreibungsnummer FM2022-0171 SWR Laufbahn Redakteur / Redakteurin (w/m/d) Eintrittsdatum 1. Januar 2023 Befristung Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Dauer von einem Jahr (mit Option auf Verlängerung). Beschäftigungsart freie Mitarbeit Standort Baden-Baden Kontakt im Bereich Mira Seidel, jobs@DASDING.de Kontakt im Personalmanagement Mario Wirth, 0711 929 12443

WAS WIR BIETEN

Zeitgemäße, attraktive Rahmenbedingungen begleiten und fördern den interessanten und vielseitigen beruflichen Werdegang unserer Beschäftigten. Was der SWR als Arbeitgeber zu bieten hat, haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Jede Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen und Anhänge oder Links zu deinen Arbeiten (Audios, Posts, Videos) unter Angabe der Ausschreibungsnummer und des frühestmöglichen Beschäftigungstermins an Mira Seidel. Bitte sende deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an jobs@DASDING.de.