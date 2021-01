Vom Hörsaal in die Schlagzeilen. Ich fahre jeden Morgen mit einem Lächeln zum Südwestrundfunk, weil ich weiß, dass ich meinen Teil zu etwas Großem beitrage und meine Arbeit flächendeckend gesehen wird. An der Traineestelle als Webdesigner schätze ich das Kennenlernen neuer, fortschrittlicher Webtechnologien, die abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem modernen Medienunternehmen, die Eigenverantwortlichkeit, das positive Arbeitsklima und den Austausch mit den netten Kollegen aus Design und Technik. Ich bin gut integriert und es gibt jeden Tag etwas zum Staunen.

Simon Ketteniss, Traineestelle Webdesign