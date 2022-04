Einblicke in die Ausbildung Kaufleute für Büromanagement

Tim macht bei uns seine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement. Wie er dazu kam und was er euch für die Bewerbung raten würde, erzählt er im Azubi-Interview.

Wie lief deine Bewerbung ab?

Aufgrund der aktuellen Lage hatte ich ein Online-Interview.

Dein Tipp für die Bewerbung?

Bewerbungen schreiben und verschicken ist aufregend. Deshalb: Nimm dir ausreichend Zeit zur Vorbereitung deiner Bewerbungsunterlagen. Lese dir die Stellenbeschreibung und Anforderungen aufmerksam durch - dann kannst du im Anschreiben gut darauf eingehen. Wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen bist, informiere dich gut über das Unternehmen. Für den SWR kann ich dir die Seite: SWR.de/unternehmen empfehlen.

Denke auch daran: Im Bewerbungsgespräch kannst du auch deine Fragen loswerden!

Wie würdest du die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen mit drei Wörtern beschreiben?

Ich würde die Arbeitsatmosphäre beim SWR als innovativ, offen und wertschätzend beschreiben.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Als Azubi für Büromanagement besuche ich zwei Mal in der Woche die Berufsschule. An den anderen Tagen bin ich im SWR und unterstütze die Kolleg*innen in den unterschiedlichsten Abteilungen. Am Morgen steht meistens die Bearbeitung der Post auf dem Programm. Anschließend gibt es Abteilungskonferenzen, in denen über alles gesprochen wird, was in nächster Zeit ansteht. Neben Termin-, Personalplanung und anderen Assistenzaufgaben wie der Bearbeitung von Rechnungen arbeite ich auch an verschiedenen Projekten mit.

Wirst du nach der Ausbildung im Betrieb übernommen?

Nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung werde ich noch für mindestens ein Jahr weiter beschäftigt. In diesem Jahr kann ich mich dann in einem Bereich weiter spezialisieren.