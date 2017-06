Mit dem Schulabschluss in der Tasche stellt sich für viele die Frage: Und jetzt? Eine Ausbildung oder doch lieber ein duales Studium? Wie sieht die Ausbildung in einem modernen Medienunternehmen aus? Die Auszubildenden und ihre Ausbilder geben beim SWR Ausbildungstag auf diese und viele weitere Fragen Antworten und berichten von ihren Erfahrungen beim SWR.

Ob Mediengestaltung oder Informatik - in verschiedensten Bereichen kann der Nachwuchs sich an den Mitmachstationen selbst ausprobieren und so einen praktischen Einblick in den Beruf bekommen.