🎬 Heute im Fokus: Christina Benz

Über mich Name: Christina Benz Ausbildungsbereich: Kommunikation Kontaktdaten: E-Mail: Christina.Benz@SWR.de Telefon: 0711 929 12444

Wie sind Sie zum SWR gekommen?

Während meines Studiums der Rechtswissenschaft habe ich beim SWR in Mainz in einer Hörfunk-Redaktion gejobbt. Ich war begeistert von der Arbeit in einem Medienunternehmen und nach dem Studium konnte ich mich erfolgreich als Referentin im Marketing bewerben.

Seit wann sind Sie Ausbilderin?

Seit 2008

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

Der SWR ist ein sehr innovatives Unternehmen. Außerdem ist Teamarbeit bei uns wichtig. Das sind zwei Dinge, die junge Leute sehr zu schätzen wissen.

Was bereitet Ihnen am meisten Freude in Ihrer Funktion als Ausbilderin?

Unsere Volontäre kommen frisch aus dem Studium, da lerne ich auch immer noch etwas dazu.

Wie wichtig ist es für Sie die erste Anlaufstelle für die Azubis zu sein, wenn’s mal klemmt?

Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Bisher hatte ich mit allen Volontär*innen ein vertrauensvolles Verhältnis, die beste Basis gemeinsam Missverständnisse zu erkennen oder Probleme zu lösen.

Was möchten Sie jungen Leuten mitgeben?

Einen guten Start in die Zukunft und das Wissen, wie wichtig der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute für alle ist.

Ihr Tipp an unsere potenziellen Azubis für einen gelungenen Ausbildungsstart im SWR?

Wer begeistert und neugierig zum SWR kommt, findet hier einen verlässlichen Partner für seine Ausbildung.