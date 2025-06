🎬 Heute im Fokus: Christine Strohmaier

Über mich Name: Christine Strohmaier Ausbildungsbereich: Kaufmännische Ausbildung

Konkret zählen dazu die dualen Studiengänge: B.A. BWL- Digital Business Management, B.A. BWL-Industrie Kontaktdaten: E-Mail: christine.strohmaier@SWR.de

Wie bist du zum SWR gekommen?

2001 habe ich eine neue berufliche Herausforderung in meiner Heimatstadt Stuttgart gesucht. Ich hatte Glück und habe im SWR eine Stelle mit vielfältigen interessanten Aufgaben gefunden, in der ich mich in all den Jahren stetig weiterentwickeln konnte.

Seit wann bist du in der Ausbildung tätig?

Mit Ausbildungsfragen und -projekten habe ich seit Beginn meiner Tätigkeit im SWR zu tun. Für die kaufmännische Ausbildung in Baden-Baden, Mainz und Stuttgart bin ich – nach 2001 bis 2005 - wieder seit 2017 zuständig.

Was macht die Ausbildung beim SWR in deinen Augen besonders?

Ich beneide die Dual Studierenden immer ein wenig: die Einsätze sind so vielfältig und abwechslungsreich – es ist für jeden etwas dabei! Zudem entwickelt sich der SWR als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen ständig weiter. Hier mitzugestalten ist spannend und herausfordernd!

Wie wichtig ist es für dich die erste Anlaufstelle für die Azubis zu sein, wenn’s mal klemmt?

Das ist eine sehr wichtige Funktion: nicht alles in der Ausbildung läuft immer 100% nach Wunsch – manchmal muss man nachsteuern, unterstützen oder auch vermitteln. Da ist eine gute Vertrauensbasis zwischen den Dual Studierenden und mir sehr wichtig.

Dein Tipp an unsere potenziellen Azubis für einen gelungenen Ausbildungsstart im SWR?

Seid neugierig auf Eure Ausbildung! Stellt Fragen und gebt Eure Ideen ein. Ein duales Studium ist herausfordernd, da es immer zwischen Theorie und Praxis wechselt – da ist es optimal, wenn Ihr Eure Studienzeit gemeinsam mit dem Ausbildungsmanagement aktiv plant.