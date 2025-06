Name: Christine Böhner

SWF 3 (heute SWR 3) war mein Radioprogramm - die Devise: Positiv sollten Sie Ihren Tag beginnen! Technik und Musik sind meine Themen, im Beruf habe ich beides verknüpft.

Seit 2013 habe ich die Verantwortung für die Azubis Mediengestalter*in Bild und Ton.

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

Die Unterstützung der Kolleg*innen ist die Basis für eine gute Ausbildung. Die Neugier, das Interesse und der Arbeitseifer der Auszubildenden sichern die Zukunft im SWR.

Was bereitet Ihnen am meisten Freude in Ihrer Funktion als Ausbilderin?